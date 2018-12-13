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Уборка пыли опасна для здоровья – ученые

Ученые выяснили, что уборка пыли специальными антибактериальными средствами может провоцировать устойчивые к антибиотикам инфекции.

Это связано с тем, что в чистящих средствах содержится триклозан, который делает микроорганизмы устойчивыми к антибиотикам. Это приводит к тому, что они становятся разносчиками инфекций.

Об этом сообщает Phys.org.

Такие выводы были сделаны учеными Северо-Западного университета, которые взяли образцы пыли с 42 спортивных предметов – матов, различным снарядам, а также с пола помещений. Оказалось, что многие из них содержали тот самый триклозан и были сходны по механизму действия с антибиотиками.

Дело в том, что чистящие средства, содержащие триклозан были запрещены в США еще в 2017 году, однако некоторые продукты до сих пор продолжают выпускать с этим элементом.

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К слову, в Украине временно запретили реализовать и применять противопростудное средство Колдфлю.

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