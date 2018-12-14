Сердечно-сосудистые заболевания ежегодно уносят жизни многих украинцев. Чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме, Pfizer и Укрпочта организовали совместную промо-кампанию Близко к сердцу.

Цель этой социальной акции – напомнить людям, что регулярная диагностика сердца спасает жизни, поэтому очень важно постоянно следить за состоянием своего здоровья.

Во всех украинских ТРЦ были установлены фотозоны в виде сердца, которые зажигаются от прикосновения. Украинцы имели возможность не только сфотографироваться, но и позаботиться о своих родных – выбрать открытку и отправить ее своим родным.

Жители Киева, Львова, Одессы и Днепра отправили своим родным дизайнерские открытки с изображением сердца. Почтовая карточка с фирменной маркой Близко к сердцу – это напоминание и повод проверить свое сердце.

В рамках кампании Pfizer и Укрпочта также создали интернет-ресурсы, на которых можно провериться на риск сердечных заболеваний: test2.myheart.com.ua и test.myheart.com.ua

По словам организаторов, они остались довольны результатами акции Близко к сердцу. Подобная инициатива подталкивает людей следить за своим здоровьем. Даже одна спасенная жизнь придает смысл этой масштабной работе.

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Компания Пфайзер (Pfizer) начала свою деятельность в Украине в 1996 году и уже 165 лет является мировым лидером в производстве высококачественных лекарственных средств и вакцин.