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90 тыс. заболевших и две смерти: в Украине бушует грипп

С начала эпидсезона от гриппа умерло двое человек – 9-летняя девочка и 62-летняя женщина.

Эпидсезон начался в Украине с октября 2018 года. За два месяца было зафиксировано 90 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ.

Об это сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Оба летальных случая произошли в Харькове, погибшие не были вакцинированы. Стоит отметить, что 9-летняя девочка и 62-летняя женщина по возрасту попадают в уязвимую категорию заболевших гриппом. Это связано с тем, что у пожилых и детей слабый иммунитет.

Читайте: Осторожно – грипп! Как уберечься и нужна ли прививка

Напомним, что из-за превышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в трех городах Украины школы и детские садики были закрыты на карантин.

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