С начала эпидсезона от гриппа умерло двое человек – 9-летняя девочка и 62-летняя женщина.
Эпидсезон начался в Украине с октября 2018 года. За два месяца было зафиксировано 90 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ.
Об это сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Оба летальных случая произошли в Харькове, погибшие не были вакцинированы. Стоит отметить, что 9-летняя девочка и 62-летняя женщина по возрасту попадают в уязвимую категорию заболевших гриппом. Это связано с тем, что у пожилых и детей слабый иммунитет.
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Напомним, что из-за превышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в трех городах Украины школы и детские садики были закрыты на карантин.
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