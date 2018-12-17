До Нового года осталось не так много времени и шансов быстро похудеть к празднику все меньше. Тут главное ставить перед собой реальные цели.

За 14 дней сбросить 15 кг физиологически невозможно, а вот 6-8 кг – вполне реально.

Факты ICTV собрали для вас в сети рекомендации врачей и вариант предновогодней диеты, которая поможет избавиться от лишних килограммов.

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7 советов от диетолога Маргариты Куц

Старайтесь есть как можно меньше жирного и сладкого. Делайте упор на белки и сложные углеводы.

Ешьте настолько мало, насколько позволяет чувство комфорта. Только не делайте диету жестче – это приведет к срыву и последующему перееданию.

Есть нужно чаще, используя перекусы. Например: нежирный творог, белковый омлет, хлеб из отрубей и чай с молоком, несладкий йогурт, овощи.

Небольшая легкая закуска за 15 минут до основного приема пищи значительно снижает аппетит. Это может быть стакан нежирного кефира, ряженки, пара ложек творога.

Все ограничения вводите постепенно в течение 3-4 дней.

Вечером нужно уменьшить потребление пищи. Но для этого не нужно запрещать себе есть после 18.00. Напротив, ешьте, но это должны быть легкие закуски.

Поддержка мышечного тонуса: легкие упражнения, оздоровительная ходьба по парку или на беговой дорожке в течение часа. Важно, чтобы этот процесс приносил удовольствие, помните – никакого дискомфорта! Все это в комплексе поможет сбросить за две недели 3-6 кг.

Предновогодняя диета – минус 8 кг за 14 дней

В ее основе – маложирное питание (5 раз в сутки) + употребление большого количества жидкости.

Важное условие! Собирайте обед и ужин по следующему принципу:

1/2 тарелки – овощи;

1/4 тарелки – гарнир (крупы, картофель, макароны);

1/4 – порция мяса или рыбы.

Понедельник

7.00-9.00 (первый завтрак): 1 банан, 30 г цельнозернового хлеба, стакан 0,5% молока, чай или кофе без сахара

11.00-12.00 (второй завтрак): 2 овсяных печенья, 100 г нежирного йогурта, кофе или чай без сахара

14.00-15.00 (обед): 125 г отварной курицы, 2 вареных картофелины средней величины, свежие овощи (0,5 тарелки), стакан воды

16.00-17.00 (полдник): 100 г нежирного йогурта или 100 г обезжиренного творога, фрукт (только не банан), чай или кофе без сахара

19.00-21.00 (ужин): 120 г вареных спагетти, 150 г отварной или запеченной нежирной рыбы, чай или кофе без сахара

Перед сном: свежие овощи (0,5 тарелки) или стакан нежирного кефира, чай или стакан воды

Вторник

7.00-9.00 (первый завтрак): овсяная каша на воде, кофе или чай без сахара

11.00-12.00 (второй завтрак): 125 г нежирного йогурта или 100 г обезжиренного творога, фрукт (не банан), стакан воды

14.00-15.00 (обед): порция овощного супа, 30 г ржаного хлеба, чай или кофе без сахара

16.00-17.00 (полдник): бутерброд (30 г цельнозернового хлеба, 20 г сыра), кружок помидора, фрукт, чай без сахара

19.00-21.00 (ужин): 150 г отварного цыпленка, 0,5 тарелки салата из капусты и моркови, стакан 1% кефира

Перед сном: свежие овощи (0,5 тарелки), стакан 0,5% молока

Среда

7.00-9.00 (первый завтрак): порция овсянки с фруктами, стакан воды

11.00-12.00 (второй завтрак): 125 г нежирного йогурта или 100 г обезжиренного творога, чай или кофе без сахара

14.00-15.00 (обед): свежие овощи (0,5 тарелки), запеченная рыба с луком и морковью (1/4 тарелки)

16.00-17.00 (полдник): банан, чай или кофе без сахара

19.00-21.00 (ужин): порция овощного бульона, 30 г ржаного хлеба, овощной салат, стакан воды

Перед сном: 100 г обезжиренного творога, чай или кофе без сахара

Четверг

7.00-9.00 (первый завтрак): 2 овсяных печенья, 125 г нежирного йогурта, чай или кофе без сахара

11.00-12.00 (второй завтрак): бутерброд (2 кусочка по 30 г ржаного хлеба с листьями салата, кружочками паприки и помидора), фрукт, стакан воды

14.00-15.00 (обед): порция нежирной рыбы, порция овощного салата, чай или кофе без сахара

16.00-17.00 (полдник): 100 г обезжиренного творога, фрукт

19.00-21.00 (ужин): овощи тушеные (0,5 тарелки), 125 г отварного риса, чай без сахара

Перед сном: 30 г ржаного или цельнозернового хлеба, стакан 1% кефира или 0,5% молока

Пятница

7.00-9.00 (первый завтрак): вареное яйцо, фрукт, 30 г ржаного хлеба, чай без сахара

11.00-12.00 (второй завтрак): 125 г нежирного йогурта, чай или кофе без сахара

14.00-15.00 (обед): порция картофеля, запеченного с рыбой или курицей, свежие овощи, фрукт, стакан воды

16.00-17.00 (полдник): 100 г обезжиренного творога, чай или кофе без сахара

19.00-21.00 (ужин): порция теплого овощного (потушить) салата, 30 г ржаного хлеба, стакан 0,5% молока или 1% кефира

Перед сном: 2 овсяных печенья, чай или кофе без сахара

Суббота (меню понедельника)

Воскресенье (меню четверга)

К слову, Факты ICTV собрали интересные и бюджетные варианты для встречи Нового года 2019.

Фото: pixabay.com, dreamstime