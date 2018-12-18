PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье / В Одесской области от последствий ОРВИ умер младенец/

В Одесской области от последствий ОРВИ умер младенец

В Овидиопольском районе Одесской области от последствий острой респираторной вирусной инфекции умер годовалый ребенок.

Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

– В Овидиопольском районе зарегистрирован летальный случай от острой респираторной инфекции на дому, лабораторно подтвержденной как коронавирус, ребенка до 1 года, родители за медицинской помощью не обращались, – говорится в сообщении.

При этом показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в области превысил эпидемический порог на 1,8%.

Наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа A/H3N2 и А/H1N1-пандемический и не гриппозной этиологии (бока-, корона-, риновирусы, парагрипп).

Читайте: Осторожно – грипп! Как уберечься и нужна ли прививка

Ранее сообщалось, что с начала эпидсезона от гриппа умерла 9-летняя девочка и 62-летняя женщина. Оба летальных случая произошли в Харькове.

Фото: pixabay.com

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Грипп на Донбассе: на карантин закрыли десятки школ
90 тыс. заболевших и две смерти: в Украине бушует грипп
Под Черновцами подросток погиб, катаясь на санках
Умер Петр Мельник – скандальный экс-ректор налоговой академии
Теракт в Страсбурге: количество жертв возросло до четырех
В Харькове от осложнений после гриппа умерла 9-летняя девочка
Грипп атакует! В пяти областях превышен эпидпорог, один человек умер
Пожар в Одесской области: погиб 2-летний мальчик
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка