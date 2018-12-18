В Овидиопольском районе Одесской области от последствий острой респираторной вирусной инфекции умер годовалый ребенок.

Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

– В Овидиопольском районе зарегистрирован летальный случай от острой респираторной инфекции на дому, лабораторно подтвержденной как коронавирус, ребенка до 1 года, родители за медицинской помощью не обращались, – говорится в сообщении.

При этом показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в области превысил эпидемический порог на 1,8%.

Наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа A/H3N2 и А/H1N1-пандемический и не гриппозной этиологии (бока-, корона-, риновирусы, парагрипп).

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Ранее сообщалось, что с начала эпидсезона от гриппа умерла 9-летняя девочка и 62-летняя женщина. Оба летальных случая произошли в Харькове.

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