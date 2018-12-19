Всего 10% в нашей жизни определяют гены – все остальное зависит от нас: образ жизни, окружение, воспитание и еще множество факторов влияют на то, как мы проживем жизнь, и насколько длительной она будет.

Джошуа Зайнер бывший биолог НАСА после инъекции стал первым генетически модифицированным человеком. Он называет себя биохакером – то есть человеком, который собственноручно экспериментирует над собственным телом – он атакует его различными бактериями, белками и другими биологическими соединениями, чтобы сделать себя более совершенным.

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28-летний Аарон Трейвика, который занимался биохакингом – и уколол себе изобретенный собственноручно препарат чтобы лишить себя вируса герпеса. Его нашли мертвым через несколько часов после этого.

То, что сделал китайский ученый Хэ с девочками-близнецами – крайне отличается от всех экспериментов, даже генно-модифицированных, которые проводят на себе люди. Ведь взрослые люди вмешиваются только в собственные клетки – а ученый сделал изменения клеток, которые затем будут передаваться поколениями.

Такие игры в Бога могут привести как к бессмертию, так и к гибели человечества. До конца не понятно – как обернется и судьба двух малышей с модифицированным геном. Ведь то, что они никогда не заболеют СПИДом – еще не гарантирует здоровую жизнь. Такая мутация, например, делает человека очень чувствительной к лихорадке или гриппу.

Насколько гороскоп соответствует действительности – доказать трудно. Как и прогнозировать последствия экспериментов с редактированием человеческих генов. Можно избавить человечество от рака и других заболеваний, но в то же время получить новые вирусы и мутации.

К тому же, как отмечают ученые, всего 10% в нашей жизни определяют гены – все остальное зависит от нас: образ жизни, окружение, воспитание и еще множество факторов влияют на то, как мы проживем жизнь, и насколько длительной она будет.

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