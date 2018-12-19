От кори в Одессе умер годовалый ребенок.
От осложнений вследствие кори в Одессе умер ребенок, которому было 1 год и 3 месяца.
Об этом сообщает Минздрав.
Ребенку не успели сделать плановую прививку из-за медицинских показателей.
В Минздраве отмечают, что это уже 16-й случай смерти от кори за 2018 год.
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Чтобы не заболеть, медики советуют делать плановые прививки.
К слову, с начала года в Украине корью заболели более 49 тыс. человек.
Сейчас наибольшее количество случаев заболевания регистрируется в западных областях.
Ранее Факты ICTV писали, что делать, чтобы не заболеть корью.
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