PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / В Одессе от кори умер годовалый ребенок/

В Одессе от кори умер годовалый ребенок

От кори в Одессе умер годовалый ребенок.

От осложнений вследствие кори в Одессе умер ребенок, которому было 1 год и 3 месяца.

Об этом сообщает Минздрав.

Ребенку не успели сделать плановую прививку из-за медицинских показателей.

В Минздраве отмечают, что это уже 16-й случай смерти от кори за 2018 год.

Читайте: Корь не отступает – почти 2,4 тыс. больных за неделю

Чтобы не заболеть, медики советуют делать плановые прививки.

К слову, с начала года в Украине корью заболели более 49 тыс. человек.

Сейчас наибольшее количество случаев заболевания регистрируется в западных областях.

Ранее Факты ICTV писали, что делать, чтобы не заболеть корью.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка