В Киеве за три дня гриппом заболели 9 118 человек.
За три дня в Киеве зафиксировали 9 118 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, сообщает УНН.
По информации КГГА, среди этого количества больных – почти 5,7 тыс. детей.
Также сообщается о том, что с 40-ю по 50-ю неделю этого года гриппом и ОРВИ в Киеве заболело более 130 тыс. человек и большинство из них – дети.
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Сейчас количество больных гриппом людей пересекло эпидемиологический порог в девяти областях страны.
К слову, в Харькове в результате осложнений от гриппа умерла 9-летняя девочка.
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