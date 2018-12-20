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Более 9 тыс. больных за три дня: киевляне массово болеют гриппом

В Киеве за три дня гриппом заболели 9 118 человек.

За три дня в Киеве зафиксировали 9 118 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, сообщает УНН.

По информации КГГА, среди этого количества больных – почти 5,7 тыс. детей.

Также сообщается о том, что с 40-ю по 50-ю неделю этого года гриппом и ОРВИ в Киеве заболело более 130 тыс. человек и большинство из них – дети.

Читайте: Грипп на Донбассе: на карантин закрыли десятки школ

Сейчас количество больных гриппом людей пересекло эпидемиологический порог в девяти областях страны.

К слову, в Харькове в результате осложнений от гриппа умерла 9-летняя девочка.

 

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