Секс предоставляет удовольствие только каждому 5 жителю Украины.

По данным опроса журнала Новое время, в рейтинге вещей, которые приносят украинцам радость, первое место заняла семья (74% респондентов).

На втором месте – дети (63%), на третьем – друзья (49%).

40% женщин не получают оргазм, каждый 2-й мужчина не удовлетворен сексом

Секс в списке удовольствий оказался аж на 18-м месте. Его обогнали путешествия, работа, домашние животные, телевизор, интернет и даже работа по дому.

Психологи утверждают, что раньше сексуальная активность снижалась из-за возраста, а сейчас это следствие образа жизни.

По данным HeadHunter Ukraine, 45% украинцев регулярно задерживаются на работе, а каждый пятый – работает в выходные дни.

К тому же, секса в массовой культуре стало так много, что он теряет свою таинственность, а вместе с ней и привлекательность.

В итоге пары живут годами без половой близости вообще, оставаясь в хороших братско-сестринских отношениях.

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Фото: Becca Tapert / Unsplash