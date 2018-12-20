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Эпидемии гриппа нет. В девяти областях превышен уровень заболеваемости

За последнюю неделю эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в девяти областях, однако эпидемии здесь нет.

Эпидпорог превышен на 6,7% в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской областях, но это не значит, что там эпидемия гриппа, отмечают в Минздраве.

В целом за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 213 тыс. человек. При этом уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 7,2% и 3,6% соответственно.

У 22 человек результаты анализов подтвердили грипп типа А (Н3N2) и коронавирус.

Ранее сообщалось о двух смертях от осложнений после гриппа: в первом случае определен вирус гриппа типа А (H3N2), во втором – коронавирус.

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Напомним, из-за превышения эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ в Донецкой и Луганской областях на карантин закрыли почти 100 школ.

Фото: pixabay.com

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