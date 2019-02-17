Кашель и насморк после перенесенной болезни не являются помехой для посещения детского сада или школы.
Исполняющий обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун объяснила в Facebook, что ребенка с такими симптомами можно пустить в школу, но только в случае выполнения трех условий:
- ребенка осмотрел врач и позволил пойти в учебное заведение;
- температура ниже 38 градусов (она должна быть в норме сама по себе, а не под действием лекарств);
- ребенок активный, хорошо себя чувствует, может справиться без помощи учителей или воспитателей.
– Исключения составляют периоды эпидемии гриппа. В такое время кашель, насморк или больное горло – веская причина оставить ребенка дома, – отметила Супрун.
По ее словам, если есть одновременно несколько респираторных симптомов: больное горло, кашель или насморк и температура выше 38, то нужно идти к врачу.
Она также назвала случаи, когда ребенка нельзя пускать в учебное заведение:
- когда из-за болезни ребенок не может принимать участие в занятиях (устает, нуждается во сне, в плохом настроении, плаксивый);
- когда температура более 38 и есть респираторные симптомы;
- когда ребенок выглядит больным (плачет, дыхание затруднено, есть сыпь, которая быстро распространяется).
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Напомним, с начала эпидсезона грипп унес жизни 30 украинцев, среди них четверо детей.