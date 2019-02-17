Кашель и насморк после перенесенной болезни не являются помехой для посещения детского сада или школы.

Исполняющий обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун объяснила в Facebook, что ребенка с такими симптомами можно пустить в школу, но только в случае выполнения трех условий:

ребенка осмотрел врач и позволил пойти в учебное заведение;

температура ниже 38 градусов (она должна быть в норме сама по себе, а не под действием лекарств);

ребенок активный, хорошо себя чувствует, может справиться без помощи учителей или воспитателей.

– Исключения составляют периоды эпидемии гриппа. В такое время кашель, насморк или больное горло – веская причина оставить ребенка дома, – отметила Супрун.

По ее словам, если есть одновременно несколько респираторных симптомов: больное горло, кашель или насморк и температура выше 38, то нужно идти к врачу.

Она также назвала случаи, когда ребенка нельзя пускать в учебное заведение:

когда из-за болезни ребенок не может принимать участие в занятиях (устает, нуждается во сне, в плохом настроении, плаксивый);

когда температура более 38 и есть респираторные симптомы;

когда ребенок выглядит больным (плачет, дыхание затруднено, есть сыпь, которая быстро распространяется).

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Напомним, с начала эпидсезона грипп унес жизни 30 украинцев, среди них четверо детей.