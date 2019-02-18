Строгие диеты не дают стойкого результата. Чтобы навсегда избавиться от ненавистных лишних килограммов, достаточно включить в свой рацион продукты, способные сжигать жир.

Мы подобрали ТОП-20 продуктов, которые помогут ускорить обмен веществ, вывести из организма лишнюю жидкость и шлаки, а также наладить процессы пищеварения на активное похудение.

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Молочные продукты с низкой жирностью

Творог, кефир, простокваша, йогурт или сыворотка – выбирайте на свой вкус. Молочные продукты содержат белок, необходимый организму в процессе похудения, а еще особый гормон кальцитриол, помогающий клеткам избавляться от лишнего жира.

Имбирь

Улучшает пищеварение, стимулирует вырабатывание желудочного сока, благотворно влияет на кожу – это все благодаря эфирным маслам, которые содержатся в имбире.

Капуста

Все виды капусты незаменимы при сбрасывании лишнего веса. Она богата на клетчатку, которая действует как фильтр, выводя из организма все лишнее. Есть ее можно без ограничений, потому что этот овощ низкокалорийный. Капуста также содержит вещество индол-3-карбинол, помогающее нормализовать обмен эстрогенов у женщин.

Огурцы

Тоже содержат мало калорий и много воды. Огурцы помогут сохранить водный баланс во время похудения. Кстати, кожицу не срезайте – в ней много витамином и микроэлементов.

Корица

Корицу можно добавлять в ваши любимые напитки – это вкусно и полезно для фигуры. Вещества, содержащиеся в этой пряности, снижают уровень сахара в крови.

Грейпфрут

Грейпфрут нужно есть с горькими перепонками – именно в них содержатся самые нужные для сжигания жира вещества. А еще он содержит флавоноид нарингин – мощное желчегонное средство.

Зеленый чай

Тонизирует организм, ускоряет метаболизм. Благодаря натуральному стимулятору тиамину способен расщепить не только подкожный жир, но и жир, который накапливается вокруг внутренних органов.

Вода

С ней все просто: чем больше пьешь, тем быстрее худеешь! Вода помогает не переедать и вымывает из организма лишние соли.

Малина

Малина содержит меньше сахара, чем другие ягоды. Ее желательно есть после основного приема пищи, поскольку она способствует выделению желудочного сока.

Горчица

Добавляйте горчицу к мясу, рыбе или салатам. Она также стимулирует выработку желудочного сока.

Апельсин

Цитрусовые содержат эфирные масла и флавоноиды, которые незаменимы в процессе расщепления жиров. Апельсины также богаты клетчаткой, что делает их идеальным вариантом для перекуса.

Миндаль

Миндаль тоже подходит для перекуса. Организм усваивает это орех только на 40% – и только белок, а жиры не перевариваются.

Хрен

Его надо держать рядом с горчицей. Благодаря остроте помогает усваивать тяжелые продукты.

Фасоль

Богата на белок – то, что нужно для похудения. Жир уйдет, а мышцы не обвиснут.

Кокос

Кокосовое молоко ускоряет процесс переваривания пищи.

Ананас

Грубые волокна ананаса – лучший десерт для похудения. Помогает быстро насытиться, улучшает активность желудочного сока.

Папайя

Этот фрукт можно употреблять как до, так и после приема пищи. Ферменты, содержащиеся в ней, помогут избавиться от жира.

Красное вино

Содержит фермент ресвератрол, замедляющий отложение жиров. Полстакана красного вина после еды будет достаточно, чтобы ощутить результат.

Яблоки и груши

Благодаря клетчатке быстро насыщают, при этом в них мало калорий. Яблоки и груши идеальны для перекуса.

Овсянка

Этот простой продукт способен наладить работу вашего желудка и кишечника на сжигание жира.

Кстати, убрать жир с живота и боков довольно быстро поможет соблюдение 7 простых правил.

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