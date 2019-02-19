PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье / Чем полоскать горло при простуде в домашних условиях/

Чем полоскать горло при простуде в домашних условиях

Факты ICTV предлагают 5 проверенных рецептов для полоскания горла при простуде.

Чем полоскать горло при простуде в домашних условиях

Полоскание горла положительно влияет на травмированную или воспаленную слизистую оболочку и успокаивает ее, нейтрализует бактерии и в конечном итоге помогает лечению инфекционно-воспалительных заболеваний горла.

На результат лечения влияет частота ополаскиваний, поэтому лучше повторять процедуру каждый час. Раствор должен быть теплым и свежим.

– Полоскания и смазывания горла – важный этап в лечении, более того, он эффективнее таблеток, поскольку действует локально, – уверяют отоларингологи.

  • Травы

Отвар нужно приготовить заранее. Для этого используют ромашку, эхинацею, кору дуба, шалфей или зверобой. Технология приготовления травяных настоек указана в рекомендациях по использованию.

Обычно 2 пакетика (2 ст. л.) травы заливаем 400 мл кипяченой воды. Когда отвар настоится 30 минут, процедите его или извлеките пакетики трав. Для полоскания жидкость следует подогреть.

  • image
  • image
  • image
  • image
Чем полоскать горло при простуде в домашних условиях / 4 фотографии

Кора дуба обладает выраженными противомикробными и противовоспалительными свойствами, что позволяет быстро снять боль.

  • Растворы с медпрепаратов

В этом случае используют спиртовые настойки (прополис, хлорофиллипт, эвкалипт, календула или ротокан), их следует растворять в соответствии с инструкцией. К примеру, 1 чайная ложка прополиса, хлорофиллипта или ротокана растворяется в 200 мл воды, а эвкалипт в пропорции 10-15 капель на эту же порцию воды.

Прополис выступает как антибактериальное и противовоспалительное средство.

  • Соль + йод

Раствор делаем на 200 мл воды, которую предварительно следует перекипятить. Используем соль или соду в пропорции: 1 чайная ложка на стакан теплой воды, сюда же добавляем 3 капли йода.

  • Эфирное масло

В народе эфирное масло чайного дерева называют целебным, поэтому врачи советуют держать его в собственной аптечке. Поскольку эфирные масла нерастворимые в воде, то 5 капель нужно нанести на ½ чайной ложки соли или соды и уже эту смесь растворяем в стакане теплой воды. Раствор готовый для тщательного полоскания.

Эфирное масло чайного дерева эффективно убивает бактерии, вирусы и даже грибки. Кроме того, раствор обладает тонизирующим и противовоспалительным действием.

  • Куркума + имбирь

Эти составляющие предотвращают возрастанию болезнетворных бактерий. Нужно натереть сухой корень имбиря, чтобы получить 1 ч. л. порошка. Добавляем в такой же пропорции куркуму и заливаем 200 мл кипятка. В течение 30 мин смесь настоится, тогда пропустите ее через сито и ополаскивайте горло.

Альтернатива: в кипящую воду (500 мл) всыпаем 1 ч. л. куркумы и ½ чайной ложки соли, пусть настоится 20 минут и можно полоскать 5-6 раз в день.

Помните, что всегда нужно консультироваться с врачом, если у вас есть признаки ангины, чтобы получить курс лечения. А полоскания горла всегда будет результативным плюсом в вашем лечении. Не болейте!

Фото: kafedra

София Телишевская

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка