Ученые нашли в ДНК большой белой акулы мутации, которые помогают защититься от заболевания раком.

Исследователи из центра изучения акул Университета Nova Southern во Флориде обнаружили в первой карте ДНК большой белой акулы определенные мутации, которые помогают ей защититься от рака и ряда других болезней, сообщает BBC.

Ученые планируют использовать дальнейшие исследования этой ДНК для того, чтобы найти лекарство от смертельных форм рака и болезней, которые проявляются в старом возрасте.

Поскольку ДНК акул способно восстанавливаться, то они не становятся уязвимыми к различным заболеваниям в старости.

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– Теперь мы обнаружили, что природа сама разработала умные стратегии для поддержания стабильности генома у таких крупных акул, которые живут достаточно долго, – рассказал доктор Махмуд Шивджи.

По его словам, ученым предстоит провести большую работу для того, чтобы использовать данные о ДНК акул для лечения людей.

К слову, ученые пришли к выводу, что любовь вредит здоровью людей так же, как и стресс.