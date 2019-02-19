Бальнеологический курорт Трускавец в Прикарпатье привлекает десятки тысяч людей. Сюда приезжают круглый год, чтобы порадовать себя комфортным расслабляющим отдыхом и укрепить здоровье, избавившись от проблем с почками, обменом веществ.

Санаторно-курортное лечение в Трускавце признано одним из наиболее эффективных способов улучшить состояние здоровья.

Как найти подходящий для вас санаторий

Составить строгий и неоспоримый рейтинг оздоровительных заведений нельзя. Оценивать гостиницы и санатории нужно с учетом их возможностей для лечения конкретной болезни.

Специализация и лечебная база – основной критерий для выбора санатория. Очевидно, что даже при высоком общем уровне оздоровительных центров каждый из них более эффективен при лечении определенных болезней.

Второй критерий – дополнительные услуги и условия размещения в номерах. Многим отдыхающим важно, чтобы в санатории были условия для детского или семейного отдыха. Одним отдыхающим нужен номер люкс, другие, напротив, ищут места для бюджетного отдыха.

Каждый раз, делая выбор, мы составляем собственный рейтинг. Главное – принимать решение с учетом всех перечисленных выше критериев. Информацию о лучших местах для оздоровления в Трускавце вы найдете на сайте Санатории Карпат.

Трускавец: санатории и их специализация

Мы составили для вас подборку самых популярных санаториев города, с описанием их специализации. Читайте и выбирайте в какой санаторий лучше бронировать путевки в Трускавец.

Первый в подборке – санаторий Риксос Прикарпатье. Он входит в крупную международную сеть Rixos. Опытным туристам это говорит об одном – здесь вас ждет суперсервис и комфортабельные номера. Среди услуг – SPA-программы и косметология. Медики в Риксосе лечат:

дыхательную систему (простудные и другие болезни);

нервную систему (воспаления и другие патологии);

сердце и сосуды;

все отделы опорно-двигательного аппарата.

Другое популярное место отдыха в южной части города – санаторий Карпаты. Здесь также работает коллектив профессиональных и внимательных врачей. Они помогают пациентам при различных диагнозах:

болезни почек;

нарушения репродуктивных функций;

образование камней во внутренних органах.

Кроме них, стоит обратить внимание на Хрустальный дворец. Это один из самых комфортабельных санаториев во всем Прикарпатье. Медики тут лечат в основном:

болезни кожи;

нарушения в мужской и женской репродуктивной мочеполовой системе;

ЛОР-болезни;

нарушения функций ЖКТ.

В санаторный комплекс Трускавец курорт входят Алмаз и Кристалл. Они предлагают недорогое и эффективное оздоровление. Медики обследуют и лечат людей с различными диагнозами. Среди них:

урологические болезни;

заболевания почек (образование камней и состояния после их выхода, удаления).

Также стоит выделить инфраструктуру и медицинский коллектив санатория Шахтер. Медики тут специализируются на:

сбоях в метаболизме;

нарушениях функций ЖКТ;

болезнях органов мочевыведения.

Завершает подборку санаторий-отель Весна. Он также имеет отличную репутацию и хорошие отзывы отдыхающих. В перечень показаний к лечению здесь входят:

эндокринные заболевания различной тяжести;

всех отделов опорно-двигательного аппарата;

печени и ее протоков;

желудка, кишечника.

Принимайте решение и бронируйте отдых в Трускавце на удобные даты. Напоминаем, что сделать это можно на сайте sanatorii-karpat.com.