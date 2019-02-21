Жительница Тайваня сильно повредила глаза, долгое время использовав смартфон на максимальной яркости.

Девушка из Тайваня по имени Чэнь очень сильно повредила глаза из-за того, что два года использовала смартфон, выставив яркость на максимальное значение, сообщает The Mirror.

Девушка рассказала, что почувствовала сильную боль в глазах и попыталась снять ее с помощью глазных капель. Но через несколько месяцев боль усилилась, а белки Чэнь налились кровью.

Во время визита к врачу она узнала, что зрение левого глаза ухудшилось на 60%, а правого – на 30%.

Врачи также нашли у девушки 500 микроотверстий на правом глазу и сказали, что ее глаза выглядят так, будто их достали из микроволновки.

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Причиной этого стало то, что максимальная яркость экрана на смартфоне Чэнь была установлена все время. Нанесенный глазам ущерб уже не удастся полностью исправить.

К слову, жительница Великобритании 11 лет прожила с пластиковой пулей, которая застряла у нее в ухе.

Фото: The Mirror