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Рыба с плесенью и просрочка: как выбирать продукты в супермаркетах

Украинские супермаркеты заполонили просроченные продукты и антисанитария. Как делать покупки без вреда для здоровья.

Рыба с плесенью

В украинских супермаркетах все так же есть проблемы с документами, просроченными и продуктами и даже присутствует еда с плесенью.

Все это несет огромный риск для нашего здоровья.

Журналист программы Утро в большом городе на ICTV Марина Лышак и эксперт Максим Несмиянов провели ревизию в одном из супермаркетов.

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Там они проверяли документы, качество продуктов и обнаружили неприятные и опасные вещи, которые продают украинцам.

Например, в первой попавшейся рыбе они нашли плесень. И это все после вспышки ботулизма в Украине.

Кроме того, на некоторых готовых продуктах вообще не было даты изготовления.

Какие документы стоит просить в магазине и как правильно выбирать продукты – смотрите в сюжете Утра в большом городе.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, какие продукты сжигают жир.

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