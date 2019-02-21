Украинские супермаркеты заполонили просроченные продукты и антисанитария. Как делать покупки без вреда для здоровья.

В украинских супермаркетах все так же есть проблемы с документами, просроченными и продуктами и даже присутствует еда с плесенью.

Все это несет огромный риск для нашего здоровья.

Журналист программы Утро в большом городе на ICTV Марина Лышак и эксперт Максим Несмиянов провели ревизию в одном из супермаркетов.

Там они проверяли документы, качество продуктов и обнаружили неприятные и опасные вещи, которые продают украинцам.

Например, в первой попавшейся рыбе они нашли плесень. И это все после вспышки ботулизма в Украине.

Кроме того, на некоторых готовых продуктах вообще не было даты изготовления.

Какие документы стоит просить в магазине и как правильно выбирать продукты – смотрите в сюжете Утра в большом городе.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, какие продукты сжигают жир.