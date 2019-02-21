С помощью сервиса helsi можно записаться к врачу через интернет.
В Киеве есть возможность записаться к врачу через интернет. Для этого необходимо выполнить несколько простых действий в вашем браузере:
- Зайдите на страницу сервиса helsi в интернете.
- Введите в поиске специальность врача. Начать стоит с семейного врача, ведь именно он направит к другим специалистам после первичного осмотра.
- Выберите район, где вы зарегистрированы. Выберите врача, удобную дату и время приема.
- Зарегистрируйтесь:
после того, как вы введете свой номер телефона, должно прийти SMS-сообщение с паролем для входа в систему. Пароль сохраните;
заполните поля регистрационной формы.
- Для записи на прием к врачу ребенка, добавьте также информацию о нем.
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Прием можно отменить в личном кабинете. Там же можно увидеть личные данные пользователя и информацию о визитах.
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