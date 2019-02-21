С помощью сервиса helsi можно записаться к врачу через интернет.

В Киеве есть возможность записаться к врачу через интернет. Для этого необходимо выполнить несколько простых действий в вашем браузере:

Зайдите на страницу сервиса helsi

Введите в поиске специальность врача. Начать стоит с семейного врача, ведь именно он направит к другим специалистам после первичного осмотра.

Выберите район, где вы зарегистрированы. Выберите врача, удобную дату и время приема.

Зарегистрируйтесь:

после того, как вы введете свой номер телефона, должно прийти SMS-сообщение с паролем для входа в систему. Пароль сохраните;

заполните поля регистрационной формы.

Для записи на прием к врачу ребенка, добавьте также информацию о нем.

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Прием можно отменить в личном кабинете. Там же можно увидеть личные данные пользователя и информацию о визитах.

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