Кому нужно делать тест на иммунитет от кори, сколько это стоит и как долго придется ждать результатов – читайте в материале Фактов ICTV.

За 2018 год в Украине на корь заболело 53 тыс. человек, хотя всего корь в Европе охватила 82 тыс. человек.

А с начала 2019 года в Украине слегло более 20 тыс. человек.

Единственный выход избежать кори – сделать прививку, утверждает МОЗ.

Если вы не можете вспомнить, делали ли вам прививку в детстве (два раза по календарю), болели корью и хотите проверить, выработался ли у вас иммунитет, а также думаете, что были в контакте с больным корью, нужно сделать анализ крови на антитела, который покажет, есть ли у вас иммунитет от кори и покажет наличие вируса.

Такие анализы берут из венозной крови.

Какие есть анализы

Анализ на антитела иммуноглобулина М (IgМ)

Он покажет, есть ли у вас острая стадия заболевания.

Такие антитела вырабатываются в организме на 3-4-й день болезни.

Если результат анализов положительный, то вы больны, если же отрицательный – здоровы.

Анализ сдается на третьи сутки после появления симптомов заболевания.

Анализ на антитела иммуноглобулина G (IgG)

Покажет, есть ли у вас иммунитет к вирусу.

Такие антитела выявляются через 2-2,5 недели после инфицирования и будут сохраняться все время.

Если тест будет отрицательный, это значит, что антител не выявлено. Тогда вам необходима вакцина.

Эти анализы сдают через 2 недели после вакцинирования или перенесенной болезни.

Примеры результатов

IgM положительный, IgG отрицательный – организм вырабатывает антитела, что борются с вирусом. Это значит, что инфицирование произошло недавно, иммунная система не успела выработать антитела из класса G.

IgM отрицательный, IgG положительный – Неактивное состояние инфекции, которое состоялось давно, а иммунная система защищает организм.

IgM отрицательный, IgM отрицательный – нет антител, которые подавляли бы активность вируса, поскольку этот штамм инфекции пока не известен организму.

IgM положительный, IgG положительный – повторная активация вируса и обострении болезни.

Сколько ждать

Результатов анализов нужно ждать от 3 до 5 рабочих дней.

Цены

На выявление антител IgM в Киеве:

Средняя цена 300 грн.

На выявления вируса кори и антител IgG в Киеве:

Synevo – 162 грн.

Медицинская лаборатория (MedLab) – 190 грн.

Клиника Маркова – 162 грн.

Клиника Борис – 239 грн.

Медицинский Центр Биомед – 80 грн.

Андроцентр – 140 грн.

Медицинский центр Агапит – 220 грн.

Медицинский центр Мерилайф – 150 грн.

Добробут – 357 грн.

Лаборатория Омега Киев – 250 грн.

Медицинский центр ЮМД-Медикал – 210 грн.

Инто-Сана на Днепровской набережной – 170 грн.

Напомним, Факты ICTV сделали инфографику, которая показывает, какие есть симптомы кори и виды осложнений, которые могут возникнуть.

Фото: Andrianocz | Dreamstime.com