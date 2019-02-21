Кому нужно делать тест на иммунитет от кори, сколько это стоит и как долго придется ждать результатов – читайте в материале Фактов ICTV.
За 2018 год в Украине на корь заболело 53 тыс. человек, хотя всего корь в Европе охватила 82 тыс. человек.
А с начала 2019 года в Украине слегло более 20 тыс. человек.
Единственный выход избежать кори – сделать прививку, утверждает МОЗ.Читайте: Корь в Украине: почему не объявляют эпидемию
Если вы не можете вспомнить, делали ли вам прививку в детстве (два раза по календарю), болели корью и хотите проверить, выработался ли у вас иммунитет, а также думаете, что были в контакте с больным корью, нужно сделать анализ крови на антитела, который покажет, есть ли у вас иммунитет от кори и покажет наличие вируса.
Такие анализы берут из венозной крови.
Какие есть анализы
Анализ на антитела иммуноглобулина М (IgМ)
Он покажет, есть ли у вас острая стадия заболевания.
Такие антитела вырабатываются в организме на 3-4-й день болезни.
Если результат анализов положительный, то вы больны, если же отрицательный – здоровы.
Анализ сдается на третьи сутки после появления симптомов заболевания.
Анализ на антитела иммуноглобулина G (IgG)
Покажет, есть ли у вас иммунитет к вирусу.
Такие антитела выявляются через 2-2,5 недели после инфицирования и будут сохраняться все время.
Если тест будет отрицательный, это значит, что антител не выявлено. Тогда вам необходима вакцина.
Эти анализы сдают через 2 недели после вакцинирования или перенесенной болезни.
Примеры результатов
IgM положительный, IgG отрицательный – организм вырабатывает антитела, что борются с вирусом. Это значит, что инфицирование произошло недавно, иммунная система не успела выработать антитела из класса G.
IgM отрицательный, IgG положительный – Неактивное состояние инфекции, которое состоялось давно, а иммунная система защищает организм.
IgM отрицательный, IgM отрицательный – нет антител, которые подавляли бы активность вируса, поскольку этот штамм инфекции пока не известен организму.
IgM положительный, IgG положительный – повторная активация вируса и обострении болезни.
Сколько ждать
Результатов анализов нужно ждать от 3 до 5 рабочих дней.
Цены
На выявление антител IgM в Киеве:
- Средняя цена 300 грн.
На выявления вируса кори и антител IgG в Киеве:
- Synevo – 162 грн.
- Медицинская лаборатория (MedLab) – 190 грн.
- Клиника Маркова – 162 грн.
- Клиника Борис – 239 грн.
- Медицинский Центр Биомед – 80 грн.
- Андроцентр – 140 грн.
- Медицинский центр Агапит – 220 грн.
- Медицинский центр Мерилайф – 150 грн.
- Добробут – 357 грн.
- Лаборатория Омега Киев – 250 грн.
- Медицинский центр ЮМД-Медикал – 210 грн.
- Инто-Сана на Днепровской набережной – 170 грн.
Напомним, Факты ICTV сделали инфографику, которая показывает, какие есть симптомы кори и виды осложнений, которые могут возникнуть.
Фото: Andrianocz | Dreamstime.com