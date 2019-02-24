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Помогают ли лимон и витамин C при простуде

Витамин C и лимон не помогают при лечении простуды.

Чай з лимоном

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала в Facebook, что лимон и витамин C не помогут при лечении простуды.

По ее словам, фейк о пользе витамина C создал двукратный нобелевский лауреат Лайнус Полинг, в котором сильно преувеличил его свойства.

Исследования, которые проводились спустя некоторое время, не подтвердили невероятной пользы витамина C.

– Некоторые работы показали, что витамин С на 15% сокращает продолжительность простуды, то есть люди болеют, например, не шесть дней, а пять. Но не в случае превышения дозы, а при потреблении дневной потребности, – написала Супрун.

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Она добавила, что превышение дозы указанного витамина может привести к головной боли, тошноте, диарее и бессоннице.

К слову, в Киеве был зафиксирован первый смертельный случай заболевания корью.

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