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Названы страны с самым здоровым населением

На первом месте в рейтинге стран с самым здоровым населением оказалась Испания.

Здоров'я концепт

Издание Bloomberg опубликовало рейтинг, в котором названы лучшие страны по состоянию здоровья населения.

При выставлении так называемой оценки здоровья, авторы рейтинга ориентировались на такие показатели, как средняя продолжительность жизни в стране, экологическая обстановка, количество курящего населения.

На первое место с оценкой 92,75 балла поднялась Испания, которая в 2017 году занимала шестую позицию.

В целом первая десятка стран выглядит следующим образом:

  • Испания;
  • Италия;
  • Исландия;
  • Япония;
  • Швейцария;
  • Швеция;
  • Австралия;
  • Сингапур;
  • Норвегия;
  • Израиль.

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