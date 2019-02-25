На первом месте в рейтинге стран с самым здоровым населением оказалась Испания.

Издание Bloomberg опубликовало рейтинг, в котором названы лучшие страны по состоянию здоровья населения.

При выставлении так называемой оценки здоровья, авторы рейтинга ориентировались на такие показатели, как средняя продолжительность жизни в стране, экологическая обстановка, количество курящего населения.

На первое место с оценкой 92,75 балла поднялась Испания, которая в 2017 году занимала шестую позицию.

В целом первая десятка стран выглядит следующим образом:

Испания;

Италия;

Исландия;

Япония;

Швейцария;

Швеция;

Австралия;

Сингапур;

Норвегия;

Израиль.

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