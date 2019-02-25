На первом месте в рейтинге стран с самым здоровым населением оказалась Испания.
Издание Bloomberg опубликовало рейтинг, в котором названы лучшие страны по состоянию здоровья населения.
При выставлении так называемой оценки здоровья, авторы рейтинга ориентировались на такие показатели, как средняя продолжительность жизни в стране, экологическая обстановка, количество курящего населения.
На первое место с оценкой 92,75 балла поднялась Испания, которая в 2017 году занимала шестую позицию.
В целом первая десятка стран выглядит следующим образом:
- Испания;
- Италия;
- Исландия;
- Япония;
- Швейцария;
- Швеция;
- Австралия;
- Сингапур;
- Норвегия;
- Израиль.
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