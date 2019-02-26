Выпадение волос – проблема, с которой сталкиваются и мужчины, и женщины. Факты ICTV расскажут об основных причинах выпадения волос и как с этим бороться.

Красивая прическа – главный ориентир женской красоты и привлекательности. Мода меняется, но ухоженные волосы всегда были и будут в тренде. Выпадение волос – распространенная и неприятная проблема, которая часто мешает чувствовать себя уверенно. Причины такого явления могут быть разными, поэтому нужно сначала их выявить, а затем заняться лечением.

Нормой выпадения считается около 100 волосков в день, при этом нужно учесть, что не все волосы выпадают, а некоторые просто ломаются.

Почему волосы выпадают:

Неправильный уход. Частое пользование феном, плойкой или утюжком для выпрямления пагубно влияет на волосы. Еще одной причиной могут быть неправильно подобранные средства по уходу.

Частое пользование феном, плойкой или утюжком для выпрямления пагубно влияет на волосы. Еще одной причиной могут быть неправильно подобранные средства по уходу. Заболевания или гормональный сбой. Интенсивное выпадение волос может оказаться признаком серьезной болезни или гормонального сбоя. Если вы заметили выпадение больше нормы – немедленно обратитесь к врачу.

Интенсивное выпадение волос может оказаться признаком серьезной болезни или гормонального сбоя. Если вы заметили выпадение больше нормы – немедленно обратитесь к врачу. Нездоровый образ жизни. Несбалансированное питание, отсутствие полноценного сна, слабый иммунитет – все это приводит к ухудшению здоровья человека.

Несбалансированное питание, отсутствие полноценного сна, слабый иммунитет – все это приводит к ухудшению здоровья человека. Внешние факторы: вода с химическими примесями, загрязненный воздух, климат.

вода с химическими примесями, загрязненный воздух, климат. Беременность. В этот период волосы у женщин выпадают более интенсивно, поскольку в ее организме происходит много новых процессов, в частности меняется гормональный фон и нарушается метаболизм.

Как с этим бороться:

Пересмотрите свою косметичку . Старайтесь покупать средства для ухода с большим содержанием органических веществ. Обратитесь к народной медицине, приготовив легкую маску самостоятельно.

. Старайтесь покупать средства для ухода с большим содержанием органических веществ. Обратитесь к народной медицине, приготовив легкую маску самостоятельно. Меньше подвергайте волосы воздействию химических веществ и высоких температур. Реже пользуйтесь феном и другой техникой для укладки, носите головные уборы. Тугие хвосты и высокие пучки сильно сжимают волосы, поэтому о таких прическах надо иногда забывать.

Реже пользуйтесь феном и другой техникой для укладки, носите головные уборы. Тугие хвосты и высокие пучки сильно сжимают волосы, поэтому о таких прическах надо иногда забывать. Здоровое питание и отдых. Пересмотрите свой рацион, употребляйте больше полезных веществ, насыщенных витаминами. Например, фрукты, овощи, мясо, морепродукты, молочную продукцию. Не забывайте о сне и отдыхе.

Выпадение волос – это вполне нормальный процесс, если он происходит в пределах нормы. Помните, что красивые волосы – это результат комплекса усилий. Купив дорогое косметическое средство, вы не всегда сможете полностью решить проблему. Ухоженная прическа – признак правильного образа жизни в сочетании с соответствующим уходом.

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