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Почему выпадают волосы и как решить эту проблему

Выпадение волос – проблема, с которой сталкиваются и мужчины, и женщины. Факты ICTV расскажут об основных причинах выпадения волос и как с этим бороться.

Почему выпадают волосы и как решить эту проблему

Красивая прическа – главный ориентир женской красоты и привлекательности. Мода меняется, но ухоженные волосы всегда были и будут в тренде. Выпадение волос – распространенная и неприятная проблема, которая часто мешает чувствовать себя уверенно. Причины такого явления могут быть разными, поэтому нужно сначала их выявить, а затем заняться лечением.

Нормой выпадения считается около 100 волосков в день, при этом нужно учесть, что не все волосы выпадают, а некоторые просто ломаются.

Почему волосы выпадают:

  • Неправильный уход. Частое пользование феном, плойкой или утюжком для выпрямления пагубно влияет на волосы. Еще одной причиной могут быть неправильно подобранные средства по уходу.
  • Заболевания или гормональный сбой. Интенсивное выпадение волос может оказаться признаком серьезной болезни или гормонального сбоя. Если вы заметили выпадение больше нормы – немедленно обратитесь к врачу.
  • Нездоровый образ жизни. Несбалансированное питание, отсутствие полноценного сна, слабый иммунитет – все это приводит к ухудшению здоровья человека.
  • Внешние факторы: вода с химическими примесями, загрязненный воздух, климат.
  • Беременность. В этот период волосы у женщин выпадают более интенсивно, поскольку в ее организме происходит много новых процессов, в частности меняется гормональный фон и нарушается метаболизм.

Как с этим бороться:

  • Пересмотрите свою косметичку. Старайтесь покупать средства для ухода с большим содержанием органических веществ. Обратитесь к народной медицине, приготовив легкую маску самостоятельно.
  • Меньше подвергайте волосы воздействию химических веществ и высоких температур. Реже пользуйтесь феном и другой техникой для укладки, носите головные уборы. Тугие хвосты и высокие пучки сильно сжимают волосы, поэтому о таких прическах надо иногда забывать.
  • Здоровое питание и отдых. Пересмотрите свой рацион, употребляйте больше полезных веществ, насыщенных витаминами. Например, фрукты, овощи, мясо, морепродукты, молочную продукцию. Не забывайте о сне и отдыхе.

Выпадение волос – это вполне нормальный процесс, если он происходит в пределах нормы. Помните, что красивые волосы – это результат комплекса усилий. Купив дорогое косметическое средство, вы не всегда сможете полностью решить проблему. Ухоженная прическа – признак правильного образа жизни в сочетании с соответствующим уходом.

Фотоdreamstimepexels

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