Выпадение волос – проблема, с которой сталкиваются и мужчины, и женщины. Факты ICTV расскажут об основных причинах выпадения волос и как с этим бороться.
Красивая прическа – главный ориентир женской красоты и привлекательности. Мода меняется, но ухоженные волосы всегда были и будут в тренде. Выпадение волос – распространенная и неприятная проблема, которая часто мешает чувствовать себя уверенно. Причины такого явления могут быть разными, поэтому нужно сначала их выявить, а затем заняться лечением.
Нормой выпадения считается около 100 волосков в день, при этом нужно учесть, что не все волосы выпадают, а некоторые просто ломаются.
Почему волосы выпадают:
- Неправильный уход. Частое пользование феном, плойкой или утюжком для выпрямления пагубно влияет на волосы. Еще одной причиной могут быть неправильно подобранные средства по уходу.
- Заболевания или гормональный сбой. Интенсивное выпадение волос может оказаться признаком серьезной болезни или гормонального сбоя. Если вы заметили выпадение больше нормы – немедленно обратитесь к врачу.
- Нездоровый образ жизни. Несбалансированное питание, отсутствие полноценного сна, слабый иммунитет – все это приводит к ухудшению здоровья человека.
- Внешние факторы: вода с химическими примесями, загрязненный воздух, климат.
- Беременность. В этот период волосы у женщин выпадают более интенсивно, поскольку в ее организме происходит много новых процессов, в частности меняется гормональный фон и нарушается метаболизм.
Как с этим бороться:
- Пересмотрите свою косметичку. Старайтесь покупать средства для ухода с большим содержанием органических веществ. Обратитесь к народной медицине, приготовив легкую маску самостоятельно.
- Меньше подвергайте волосы воздействию химических веществ и высоких температур. Реже пользуйтесь феном и другой техникой для укладки, носите головные уборы. Тугие хвосты и высокие пучки сильно сжимают волосы, поэтому о таких прическах надо иногда забывать.
- Здоровое питание и отдых. Пересмотрите свой рацион, употребляйте больше полезных веществ, насыщенных витаминами. Например, фрукты, овощи, мясо, морепродукты, молочную продукцию. Не забывайте о сне и отдыхе.
Выпадение волос – это вполне нормальный процесс, если он происходит в пределах нормы. Помните, что красивые волосы – это результат комплекса усилий. Купив дорогое косметическое средство, вы не всегда сможете полностью решить проблему. Ухоженная прическа – признак правильного образа жизни в сочетании с соответствующим уходом.
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