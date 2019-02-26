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Что такое пневмония: симптомы и лечение

Факты ICTV собрали все, что нужно знать о пневмонии и как ее лечить.

Пневмонія

Что такое пневмония?

Пневмонией называют воспалительный процесс в тканях легких. Отсюда ее второе название – воспаление легких. Возбудителями заболевания чаще всего являются бактерии, грибки, аденовирус, стрептококки, стафилококки и хламидии. Любая простуда, грипп или ОРЗ может иметь осложнения и вызвать пневмонию.

Также пневмония может развиваться вследствие воздействия неинфекционных факторов – травм грудной клетки, ионизирующего излучения, токсичных веществ, аллергии.

Ежегодно от пневмонии умирают 1,1 млн детей в возрасте до 5 лет.

Наиболее распространена в странах Южной Азии и Африки. В Украине ежегодно регистрируется до 1,5 млн случаев заболевания пневмонией, при этом фиксируется до 30% летальных случаев – в основном среди мужчин трудоспособного возраста.

Кто в группе риска:

  • дети до 5 лет;
  • люди после 65 лет;
  • курильщики и алкоголики;
  • люди, страдающие хроническими заболеваниями (сахарный диабет, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистые заболевания);
  • госпитализированные пациенты, которые находятся на искусственной вентиляции легких;
  • люди с ВИЧ/СПИД, или те, кто перенесли химиотерапию, трансплантацию органов.

Как передается:

  • воздушно-капельным путем от зараженного человека;
  • с помощью возбудителей пневмонии, живущих в организме: стафилококков, стрептококков, пневмококков, кишечной и гемофильной палочки;
  • с помощью паразитов и вирусов (микоплазмы, хламидий, аденовирусов, риновирусов, вирусов гриппа и герпеса);
  • с помощью грибов сandida;
  • как осложнение бронхита и других респираторных заболеваний.

Главные симптомы пневмонии

За последние годы врачи все чаще отмечают бессимптомное течение заболевания, когда нет ни повышенной температуры, ни мокроты, ни даже кашля. Нередко такая пневмония лечится с опозданием, что чревато развитием ряда осложнений.

Пневмония может проявляться так:

  • высокая температура более трех дней;
  • кашель с мокротой зеленого или коричневого цвета;
  • иногда кровянистые выделения при кашле;
  • боль в груди при дыхании;
  • ощущение нехватки воздуха;
  • потеря аппетита;
  • головная боль и слабость;
  • тошнота и рвота.

Лечение пневмонии

При появлении вышеперечисленных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы вовремя начать лечение современными антибактериальными препаратами.

Подбор антибиотика осуществляет врач, никакое самолечение недопустимо!

Пациенты с пневмонией чаще всего подлежат обязательной госпитализации. Лечение воспаления легких на дому возможно лишь в том случае, когда диагноз не вызывает сомнений, а болезнь протекает в легкой форме и без осложнений.

Помните! Пневмония опасна осложнениями, представляющих угрозу не только здоровью, но и жизни человека. Плеврит, эмпиема плевры, обструкция, абсцесс и гангрена легкого, сепсис, отек легких, перикардит и менингит – лишь неполный их перечень. В случае неадекватного лечения воспаления легких чревато летальным исходом.

Методы диагностики

Только по симптомам диагностировать пневмонию невозможно, потому что можно спутать ее с других инфекционных заболеваний.

Поэтому врач после осмотра больного обычно назначает анализ крови (общий и биохимический анализы), анализ мокроты (чтобы определить возбудитель) и рентген грудной клетки.

Профилактика пневмонии

Самый эффективный способ профилактики – вакцинация против гемофильной инфекции Hib, кори, коклюша и пневмококка. В Украине вакцина против пневмококковой инфекции не включена в Национальный календарь прививок, поэтому родители могут прививать своего ребенка только за свой счет.

Для детей – это исключительно грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев жизни.

Избежание переохлаждения.

Закаливание организма.

Полноценное питание для поддержания иммунитета.

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Напомним, недавно в Киеве в результате осложнений от кори умерла женщина. Среди осложнений была тяжелая пневмония.

Фото: dreamstime.com

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