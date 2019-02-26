Факты ICTV собрали советы, как набрать вес в домашних условиях при помощи правильного питания.

Набор веса – это накопление жировых и мышечных тканей. Чтобы достичь нужного результата следует потреблять больше калорий, чем тратить. Лучше всего делать это при помощи правильного питания.

Поэтому, вот вам 10 советов как набрать вес при помощи правильного питания и не только!

Продумайте новый рацион . Если есть все подряд, то можно нанести вред организму, особенно желудку или же превратить вес в избыточный.

. Если есть все подряд, то можно нанести вред организму, особенно желудку или же превратить вес в избыточный. Следите за калорийностью . Вам следует потреблять на 300-500 ккал в день больше, чем тратить. Этого будет достаточно, если придерживаться данного режима на постоянной основе.

. Вам следует потреблять на 300-500 ккал в день больше, чем тратить. Этого будет достаточно, если придерживаться данного режима на постоянной основе. Белки и углеводы. Сделайте акцент на таких продуктах, как рыба, мясо, курица и яйца. Можно дополнить молочными продуктами с высоким содержанием белков и жиров.

Не забывайте о завтраке . Завтрак – самый главный прием пищи, ведь он дает энергию на целый день. Поэтому, стоит сделать его достаточно сытным.

. Завтрак – самый главный прием пищи, ведь он дает энергию на целый день. Поэтому, стоит сделать его достаточно сытным. Стимуляторы аппетита . За полчаса до основного приема пищи съешьте немного винограда или яблоко. Это поможет разогреть аппетит.

. За полчаса до основного приема пищи съешьте немного винограда или яблоко. Это поможет разогреть аппетит. Избегайте чувства голода. Если организм требует пищи – покормите его, а не игнорируйте. Не пытайтесь наверстать упущенное в следующий прием пищи.

Используйте онлайн-приложения . Значительно легче контролировать свой рацион, если вносить данные в электронную табличку.

. Значительно легче контролировать свой рацион, если вносить данные в электронную табличку. Спортивное питание. При наборе мышечной массы можно обратить внимание на протеиновые продукты. Специальные коктейли и батончики помогут добавить белков и углеводов без вреда для здоровья.

Однако, перед употреблением нужно внимательно прочитать противопоказания, а еще лучше проконсультироваться с врачом или спортивным инструктором.

Силовые тренировки . Чтобы нарастить мышцы стоит уделить внимание силовым упражнениям, а вот кардиотренировок следует избегать, ведь они забирают слишком много калорий.

. Чтобы нарастить мышцы стоит уделить внимание силовым упражнениям, а вот кардиотренировок следует избегать, ведь они забирают слишком много калорий. Здоровый сон. Полноценный сон дает организму спокойно отдохнуть и восстановиться, поэтому пренебрегать им нельзя.

Помните! Слишком низкий вес не менее опасен для здоровья, чем ожирение.

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