Не обязательно тратить уйму денег, чтобы иметь белоснежную улыбку. Факты ICTV знают несколько простых рецептов и поделятся ими с вами.

Хочешь иметь белоснежную, красивую улыбку, но цены за услуги профессионалов слишком высокие? Факты ICTV поделятся с тобой народными рецептами, которые помогут отбелить зубы, потратив при этом минимум средств.

Пищевая сода

Возьмите одну столовую ложку соды и добавьте немного воды, смесь должна быть густой. Оставьте на зубах 10 минут, после этого прополощите рот теплой водой.

Также соду можно добавлять в зубную пасту. Отбеливание такого плана можно делать один раз в неделю.

Кожура апельсина и лавровый лист

Кожуру апельсина можно втирать в зубы – это поможет избавиться от бактерий, затем 5 минут держите на зубах измельченный лавровый лист. В конце прополощите рот теплой водой. Процедуру можно делать два раза в неделю.

Яблочный уксус

Яблочным уксусом можно полоскать полость рта, но не глотая его. На вкус это не очень приятно, но действенно. Данный рецепт применяйте один раз в неделю.

Втирание клубники

Разрежьте ягоду и втирайте ее в зубную эмаль, оставьте на 5-10 минут. Повторять процедуру желательно дважды в неделю.

Кожура банана

Протирайте зубы внутренней частью банановой кожуры в течении 2-3 минут. Затем прополощите рот водой. Используйте этот метод два раза в неделю.

Кокосовое масло

Время от времени желательно полоскать зубы кокосовым маслом, которое убивает бактерии и защищает эмаль от повреждений.

Соленая вода

Чайная ложка соли на стакан теплой, кипяченой воды поможет отбелить зубы и предоставить антибактериальный эффект. Повторяйте полоскание один раз в неделю.

Активированный уголь

Растолченным активированным углем можно чистить зубы, но осторожно, сильно не нажимать зубной щеткой, чтобы не повредить десны. Такую профилактику делайте один раз в неделю.

Также можно использовать различные отбеливающие пасты, полоски, гели, что значительно дешевле процедуры отбеливания в салоне, но лучше проконсультироваться с врачом по этому поводу.

Стоит помнить, что здоровые зубы – это ваша красота, поэтому регулярно посещайте стоматолога.

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