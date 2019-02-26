Почему могут вернуться смертельные болезни прошлого, если не делать прививки, и почему есть противники такой профилактики.

Корь, дифтерия, краснуха, свинка, столбняк, коклюш, туберкулез и полиомиелит – страшный список болезней, с которыми ученые и врачи борются на протяжении веков.

Да, некоторые удалось обуздать, и именно благодаря вакцинации, но они возвращаются.

Всемирная организация здравоохранения считает, что они могут спровоцировать массовые эпидемии.

Есть люди, которые против прививок. Они уверены, что лучше переболеть естественным путем.

Это утверждение не имеет ничего общего со здравым смыслом, ведь инфекция может спровоцировать тяжелые осложнения для здоровья.

– Давайте вернемся в довакцинальний период. Во многих семьях было по десять детей, а в конце концов оставалось двое-трое. Неужели мы не хотим, чтобы наши дети были здоровы? Есть возможность иметь профилактику тех страшных болезней, от которых погибали люди и которые имели фактически большое количество инвалидности, – говорит эксперт по эпидемиологии Оксана Пушкарева.

Подробнее о том, почему обязательно нужно делать прививки, к чему может привести их игнорирование и почему могут вернуться страшные болезни – смотрите в сюжете Утра в большом городе на ICTV.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о странах, с самым здоровым населением.

Фото: Lucas Vasques / Unsplash