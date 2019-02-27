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Помещался в ладони: в Японии выходили ребенка весом 268 граммов

Самый маленький в мире малыш, родившийся с весом 268 грамм, теперь здоров и отправлен домой из токийской больницы.

Помещался в ладони: в Японии выходили ребенка весом 268 граммов

В японской больнице во вторник, 26 февраля, заявили о выписке ребенка, который имел вес при рождении 268 грамм.

Врачи выходили его до 3238 грамм и отправили домой с диагнозом – здоров, пишет The Japan Times.

Сообщается, что ребенок стал самым маленьким в мире новорожденным мальчиком, который выжил после преждевременных родов.

Предыдущий рекордсмен родился в Германии в 2009 году, сообщает Университет Кэйо в Токио со ссылкой на реестр Университета Айовы.

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Напомним, в Днепре украинка родила уже 14-го ребенка.

Фото: The Japan Times

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