Еда, приготовленная в микроволновой печи не вредит здоровью и является более полезной, чем отварная.
Еда, приготовленная в микроволновой печи не вредит здоровью и является более полезной, чем отварная, написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.
По ее словам, было проведено исследование, для которого еду готовили тремя способами – варили, готовили на пару и в микроволновке.
Самым эффективным методом оказалось пароварение – разрушалась лишь десятая часть витаминов.
Во время приготовления в микроволновке – примерно четверть витаминов.
В результате варки разрушалась почти половина витаминов.
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Также было подтверждено, что приготовление в микроволновке лучше сохраняет водорастворимые витамины. Например, в шпинате сохраняется больше фолиевой кислоты во время приготовления в микроволновке, чем на плите.
В некоторых случаях приготовления в микроволновке способствует лучшему усвоению питательных веществ. Например, ликопена в помидорах и каротиноидов в моркови.
Чем меньше пища подвергается нагреванию, тем больше питательных веществ она сохраняет. Микроволновка лучше варки тем, что витамины не вывариваются в воду, а само приготовление занимает меньше времени, что также способствует их сохранению.
Единственный вред от микроволновки может быть во время нагревания пищи, но только в случае использования пластиковой посуды. Некоторые химические вещества могут попадать в пищу во время нагревания.
Как разогревать еду в микроволновке
– используйте стеклянную или керамическую посуду
– используйте предназначенную для разогревания пластмассовую посуду. На ней есть соответствующая маркировка
– не использовать поврежденную посуду
– не нагревать и не хранить продукты в пластиковых контейнерах, которые не предназначены для продуктов
Напомним, американские физики доказали, что приготовленные в микроволновке яйца могут взрываться. Это может вызвать серьезные ожоги у человека.
Фото: dreamstime