Еда, приготовленная в микроволновой печи не вредит здоровью и является более полезной, чем отварная.

Еда, приготовленная в микроволновой печи не вредит здоровью и является более полезной, чем отварная, написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

По ее словам, было проведено исследование, для которого еду готовили тремя способами – варили, готовили на пару и в микроволновке.

Самым эффективным методом оказалось пароварение – разрушалась лишь десятая часть витаминов.

Во время приготовления в микроволновке – примерно четверть витаминов.

В результате варки разрушалась почти половина витаминов.

Читайте: Британец пытался сделать слепок головы в микроволновке. Доделывали спасатели

Также было подтверждено, что приготовление в микроволновке лучше сохраняет водорастворимые витамины. Например, в шпинате сохраняется больше фолиевой кислоты во время приготовления в микроволновке, чем на плите.

В некоторых случаях приготовления в микроволновке способствует лучшему усвоению питательных веществ. Например, ликопена в помидорах и каротиноидов в моркови.

Чем меньше пища подвергается нагреванию, тем больше питательных веществ она сохраняет. Микроволновка лучше варки тем, что витамины не вывариваются в воду, а само приготовление занимает меньше времени, что также способствует их сохранению.

Единственный вред от микроволновки может быть во время нагревания пищи, но только в случае использования пластиковой посуды. Некоторые химические вещества могут попадать в пищу во время нагревания.

Как разогревать еду в микроволновке

– используйте стеклянную или керамическую посуду

– используйте предназначенную для разогревания пластмассовую посуду. На ней есть соответствующая маркировка

– не использовать поврежденную посуду

– не нагревать и не хранить продукты в пластиковых контейнерах, которые не предназначены для продуктов

Напомним, американские физики доказали, что приготовленные в микроволновке яйца могут взрываться. Это может вызвать серьезные ожоги у человека.

Фото: dreamstime