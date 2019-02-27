Причиной возникновения болезни Лу Герига, которой болел астрофизик Стивен Хокинг, является мутация белка убиквилина.

Причиной возникновения болезни Лу Герига, которой болел астрофизик Стивен Хокинг, является мутация белка убиквилина, пишет Medical Xpress со ссылкой на исследования в Медицинском колледже Бейлора и Институте неврологических исследований имени Яна и Дана Дункана в США.

Поврежденный белок перестает регулировать работу лизосомов (компонент клетки).

Лизосомы в паре с другими компонентами клетки помогают растворять поврежденные белки и другие отходы метаболизма. Из-за повреждения убиквилина в лизосомах понижается кислотность, и они больше не могут перерабатывать отходы.

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Клетки организма, в том числе головного мозга засоряются и умирают, что приводит к нейродегенерации.

По мнению ученых, замедлить развития болезни и улучшить состояние больного можно восстановив кислотность клеточных компонентов.

Сейчас ученые хотят проверить, работает ли найденный механизм, в организме человека.

Ранее ученые нашли в ДНК большой белой акулы мутации, которые помогают защититься от заболевания раком.

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