Колени не стираются, а регулярная и умеренная физическая активность наоборот улучшает состояние суставов.

Когда говорят о повреждении колен, то имеется в виду разрушение хряща. В медицине это называется остеоартрит или остеоартроз. В силу специфики бега, часто кажется, что этот вид физической активности может быть разрушительным для коленей, особенно для людей, бегающих длинные дистанции регулярно, но Ульяна Супрун развеивает этот миф.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины привела ряд аргументов:

Распространенность остеоартрита у марафонцев в 2 раза ниже, по сравнению с людьми, которые не бегали.

Ученые не обнаружили увеличение выраженности коленного остеоартрита у бегунов на длинные дистанции по сравнению с контрольной группой, которые не занималась бегом.

С помощью МРТ также пытались зафиксировать изменения в тазобедренных и коленных суставах полупрофессиональных бегунов и бегунов-любителей – к марафону и через 24 и 48 часов после. Никаких изменений ни в хрящах, ни в костях, образующих суставы, не обнаружено.

Исследование показало, что у бегунов-любителей коленный остеоартрит развивался в 3 раза реже, чем у людей, ведущих сидячий образ жизни. Постепенное увеличение беговой нагрузки провоцирует полезные изменения коленных хрящей.

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При возникновении боли в колене стоит обратиться к врачу или физическому терапевту (реабилитолог), которые имеют опыт в лечении спортивных травм.

– Если вы решили заняться бегом серьезно – правильно и ответственно подходите к этому. Проконсультируйтесь с врачом и сделайте необходимые обследования, если это нужно, – рекомендует Супрун.

Напомним, Окружной админсуд Киева разрешил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.