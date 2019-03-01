Попытка выспаться на выходных после рабочей недели может привести к ухудшению здоровья и развитию сахарного диабета.

В университете Колорадо специалисты выяснили, что привычка недосыпать в течение недели и высыпаться на выходных опасна для здоровья. Об этом сообщает MedicalXpress.

В ходе исследования ученые доказали, что выспаться за бессонные дни, невозможно. Также это провоцирует сбои в работе организма.

Ученые разделили добровольцев на несколько групп. Первая группа спала по 9 ч, вторая – по 5 ч, третья – 5 ч. в рабочие дни и неограниченное время на выходных. В результате исследования выявлено, что 2 и 3 группы набирали вес и теряли чувствительность к инсулину.

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Добровольцы из 2 группы потеряли чувствительность на 13%, а 3 – на 27%.

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