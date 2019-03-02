Неделя-две строгой диеты и тренировки перед пляжным сезоном дадут желаемый эффект, однако такой марафон похудения чреват последствиями.

Тем, кто стремится навсегда избавиться от лишнего веса, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook дала несколько советов.

Прежде всего она предупредила, что быстрая потеря веса может вызвать слабость и головокружение, грозит потерей мышц и даже увеличивает риск преждевременной смерти.

Пять правил здорового похудения:

откажитесь от сладостей, сахара к чаю и кофе, сладких напитков и алкоголя; ешьте меньше жареного, а больше тушеного и отварного; ешьте все, что любите, но в меньшем количестве; увеличьте активность – прогулки и легкие пробежки; старайтесь высыпаться – здоровый сон восстанавливает баланс лептина и грелина и утоляет чувство голода, а также уменьшает тревожность.

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Кстати, убрать жир с живота и боков довольно быстро поможет соблюдение 7 простых правил.

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