Неделя-две строгой диеты и тренировки перед пляжным сезоном дадут желаемый эффект, однако такой марафон похудения чреват последствиями.
Тем, кто стремится навсегда избавиться от лишнего веса, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook дала несколько советов.
Прежде всего она предупредила, что быстрая потеря веса может вызвать слабость и головокружение, грозит потерей мышц и даже увеличивает риск преждевременной смерти.
Пять правил здорового похудения:
- откажитесь от сладостей, сахара к чаю и кофе, сладких напитков и алкоголя;
- ешьте меньше жареного, а больше тушеного и отварного;
- ешьте все, что любите, но в меньшем количестве;
- увеличьте активность – прогулки и легкие пробежки;
- старайтесь высыпаться – здоровый сон восстанавливает баланс лептина и грелина и утоляет чувство голода, а также уменьшает тревожность.
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Кстати, убрать жир с живота и боков довольно быстро поможет соблюдение 7 простых правил.
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