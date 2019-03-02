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Как похудеть к лету без ущерба для здоровья: пять правил

Неделя-две строгой диеты и тренировки перед пляжным сезоном дадут желаемый эффект, однако такой марафон похудения чреват последствиями.

Дієта

Тем, кто стремится навсегда избавиться от лишнего веса, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook дала несколько советов.

Прежде всего она предупредила, что быстрая потеря веса может вызвать слабость и головокружение, грозит потерей мышц и даже увеличивает риск преждевременной смерти.

Пять правил здорового похудения:

  1. откажитесь от сладостей, сахара к чаю и кофе, сладких напитков и алкоголя;
  2. ешьте меньше жареного, а больше тушеного и отварного;
  3. ешьте все, что любите, но в меньшем количестве;
  4. увеличьте активность – прогулки и легкие пробежки;
  5. старайтесь высыпаться – здоровый сон восстанавливает баланс лептина и грелина и утоляет чувство голода, а также уменьшает тревожность.

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Кстати, убрать жир с живота и боков довольно быстро поможет соблюдение 7 простых правил.

Фото: pixabay.com

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