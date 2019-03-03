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Риск глухоты: тревожные звоночки и как избежать потери слуха

Уже к 2050 году, за прогнозами ВООЗ, количество людей с нарушением слуха вырастит в два раза и достигнет почти миллиарда. Признаки развивающейся глухоты, а также методы профилактики – далее в материале.

Риск глухоты: тревожные звоночки и как избежать потери слуха

О признаках потери слуха и профилактике глухоты рассказала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Среди признаков потери слуха есть:

  • часто поднимаете громкость, хотя вам было слышно нормально и на привычном уровне;
  • пропускаете части разговора во время общения;
  • часто просите людей повторить то, что они сказали;
  • у вас возникает звон в ушах или наоборот постоянно звучит “приглушенный шум”.

Среди возможных причин ухудшения слуха генетические факторы, а также принятие лекарств во время беременности (аминогликозидов, цитотоксических препаратов, диуретиков).

Причиной глухоты может быть и перенесенные инфекционные заболевания, такие как свинка, корь, краснуха, менингит и хронический отит среднего уха.

Среди других причин:

  • громкое прослушивание музыки;
  • частое посещение шумных мест.

Что делать, чтобы минимизировать риски ухудшения слуха:

  • Вакцинируйте детей во время, в особенности от кори, краснухи и свинки.
  • Обследуйтесь у врача и обследуйте детей.
  • Применяйте лекарство по назначению и под контролем врача. Некоторые из них могут иметь негативное влияние на слух.
  • Следите за гигиеной звука – не слушайте очень громко музыку в течение длительного периода времени, на концертах не стойте близко к источнику шума, например, сразу рядом у динамиков, делайте паузы, если находитесь в шумном месте.
  • Избегайте негативного воздействия громких звуков и шума от оборудования на рабочих местах. Для этого используйте специальные защитные приборы для ушей, они способны снизить шум  до 45 децибел.

Читайте: Можно ли повредить колени во время бега – объясняет Ульяна Супрун

К слову, почти половина молодежи на планете в возрасте 12-35 лет, а это 1,1 млрд людей, рискует потерять слух из-за слишком громкое прослушивание музыки со смартфонов и аудиоплееров.

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