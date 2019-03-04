Ученые придумали метод, благодаря которому человек может видеть ночью, не требуя дополнительного оборудования.

Китайские ученые нашли способ для того, чтобы подарить людям возможность видеть после заката как через прибор ночного видения, однако не используя дополнительную технику, сообщает BBC Украина.

По словам исследователей, помочь в этом может нанесение на сетчатку глаза тонкого слоя специальных наночастиц. Они заставляют фоторецепторы реагировать на инфракрасное излучение, благодаря чему у человека появится возможность видеть ночью.

Разработанные наночастицы были испытаны на мышах. Во время эксперимента животные могли видеть инфракрасные лучи.

Эта возможность сохранялась в течение нескольких недель без значительных побочных эффектов.

Читайте: Помещался в ладони: в Японии выходили ребенка весом 268 граммов

Сейчас новый метод не совершенен и требует инъекции наночастиц в сетчатку глаза.

Однако ученые надеются, что усовершенствуют свою технологию до такого состояния, что люди смогут “включать” ночное зрение с помощью препарата в виде глазных капель.

К слову, ученые пришли к выводу, что попытки выспаться на выходных после рабочей недели могут привести к проблемам со здоровьем.