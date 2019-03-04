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Как защититься от одного из самых опасных видов рака – 5 способов

Чрезмерный вес, неправильное питание, отсутствие физической активности, употребление алкоголя и курение – это пять основных факторов, которые повышают риски развития колоректального рака.

Как защититься от одного из самых опасных видов рака – 5 способов

В мире колоректальный рак занимает ведущие позиции среди онкологических болезней -1,8 млн новых случаев и около 860 тыс. смертей было зафиксировано в прошлом году.

Риск заболеть одним из самых опасных видов рака возрастает с возрастом. Чаще всего им болеют люди старше 50 лет.

Об этом пишет и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Обычно болезнь развивается медленно и длительное время человек не знает, что болеет.

Есть несколько тревожных звоночков, при которых нужно обратиться к врачу:

  • боль в животе
  • наличие крови во время стула;
  • изменения характера стула;
  • нарушение работы кишечника (запоры или диарея).

Читайте: Риск глухоты: тревожные звоночки и как избежать потери слуха

К слову, ранее мы писали про 6 неожиданных продуктов, вызывающих рак.

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