В Украине уже вторую неделю подряд наблюдается снижение уровня заболеваемости корью.
За последнюю неделю корью заболели 2524 человека, среди них 1230 взрослых и 1312 детей, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
В то же время в Хмельницкой области вследствие кори умер младенец, которому было 25 дней.
Всего с начала 2019 умерло уже десять человек, среди которых трое детей, а с начала вспышки корь забрала уже 31 жизнь.
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Между тем, по данным ВОЗ, в Европе по результатам 2018 года корью заболело более 82 тыс. человек, из которых более 53 тыс. – в Украине.
Фото: Rfischia|Dreamstime.com
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