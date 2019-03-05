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Корь отступает: Минздрав констатирует снижение количества больных

В Украине уже вторую неделю подряд наблюдается снижение уровня заболеваемости корью.

Кір

За последнюю неделю корью заболели 2524 человека, среди них 1230 взрослых и 1312 детей, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

В то же время в Хмельницкой области вследствие кори умер младенец, которому было 25 дней.

Всего с начала 2019 умерло уже десять человек, среди которых трое детей, а с начала вспышки корь забрала уже 31 жизнь.

ЧитайтеКорь в Луцке: более тысячи детей отстранили от учебы

Между тем, по данным ВОЗ, в Европе по результатам 2018 года корью заболело более 82 тыс. человек, из которых более 53 тыс. – в Украине.

Фото: Rfischia|Dreamstime.com

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