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Вспышка кори на заводе в Запорожье – заболели шесть человек

В Запорожье на заводе Укрграфит сразу шесть сотрудников заболели корью.

Кір

О вспышке кори на предприятии сообщает Запорожский областной лабораторный центр Минздрава.

По данным на 4 марта, на Укрграфите заболели 6 человек.

За два месяца 2019 года в Запорожской области было зарегистрировано 337 случаев кори (234 взрослых и 103 ребенка). Больше всего в Запорожье – 178.

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В то же время по Украине уже вторую неделю подряд наблюдается снижение уровня заболеваемости корью.

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