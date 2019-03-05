Вопрос потенции будоражит мужчин, а иногда и вызываем приступы фобий. Молодые представители сильной части населения искренне думают, что эта тема их не касается. Факты ICTV разбирались, кому нужно переживать за свою мужскую силу, какие привычки убивают потенцию и что помогает как можно дольше оставаться на коне.

На фоне сдержанности мужчин, нежелания обсуждать реальные проблемы и подшучивать появились и стереотипы, связанные с мужской потенцией, и мифы, которые вполне могут оказаться правдой.

В вопросах мужской сексуальности Фактам ICTV помогла разобраться сексолог, семейно-перенатальный психотерапевт Татьяна Шафран.

– Многие склонны думать, что импотенция – проблема мужчин постарше. Однако, даже из личного опыта могут сказать, что это не совсем так. Достаточно много мужчин в возрасте от 25 до 33 имеют проблемы с потенцией, – отмечает эксперт.

Причины проблемы могут быть разными, хотя есть и те, которые встречаются чаще остальных.

Причины импотенции

Причина №1 – Сексуальная индикация

Это проблема касается мужчин до 37 лет. Речь идет об индикации своей ориентации – гетеросексуал, бисексуал или гомосексуалист. В этом возрасте появляется чувство кризиса, где выплывает проблема латентной гомосексуальности.

Например, молодой человек в постели с привлекательной женщиной, но чуда не происходит. Ответ может скрыться в его гомосексуальности.

– По неофициальной статистике, которую озвучивали на конференции для специалистов, сейчас в Украине около 40% мужского населения репродуктивного – это сексуальные меньшинства, – рассказывает сексолог.

Мужчины после 37 лет уже точно знают, кто они: гетеросексуалы или гомосексуалисты. И к этому моменту начинается кризис, появляется страх старости и психологические проблемы.

Причина №2 – Проблемы с наркотиками и алкоголем

К слову, далеко не все видят в этом проблему. По словам эксперта, поколение, рожденное в 90-е сразу после развала СССР более склонно к употреблению запрещенных веществ.

– Их родители были заняты выживанием, а не контролем за детьми. Большое количество мужчин этого поколения употребляют наркотики. Они хорошо выглядят и приличные члены общества, но периодически для послабления используют такой допинг. Наркотики, как норма расслабиться, – рассказывает Татьяна Шафран.

Кроме того, достать наркотики в нашем обществе несложно. В Киеве ночью купить запрещенные вещества проще, чем алкоголь.

Если брать во внимание поколение постарше, то их мужская сила сильно страдает от алкоголизма. Стоит отметить, что речь не идет о бокале вина за ужином или виски в компании друзей.

Причина №3 – Социальные сети вместо реального секса

– Люди активно уходят в компьютерный мир, а потребность в телесном контакте уходит на другой план, – рассказывает эксперт.

Причина №4 – Стресс

Ученые из Британского Института персонала и кадрового развития успели прозвать стресс чумой ХХІ века.

Согласно исследованиям Гавайского университета, люди заражаются друг от друга стрессом так же, как они заражаются гриппом.

Люди впитывают эмоциональные флюиды и, наполнившись чужими ощущениями, начинают мыслить негативно и выражать полученный со стороны стресс языком тела – меняя осанку, походку и выражение лица.

Стресс вызывает как психологически проблемы, так и серьезные проблемы с внутренними органами. Конечно же это не может позитивно отражаться на потенции.

Как сохранить потенцию до глубокой старости

Многие не упускали возможности подшутить над друзьями, которые посещают спортзал и активно качаются. Мол, у любителей потаскать железо есть проблемы в постели. Однако, сексолог отмечает, что это не миф и, тем более не повод для смеха.

Связь очень проста. Во время силовых тренировок у мужчин выделяется гормон кортизол, который блокирует тестостерон.

К слову, кортизол выделяется также после стресса и при плохом питании.

Хорошей альтернативой в спорте могут стать занятия боевыми искусствами.

– Боевые искусства хорошо снимают стресс. Также это помогает выплеснуть свою агрессию, которою мужчины копят в себе. Агрессия напрямую связанна с сексуальностью и накоплением тестостерона, – рассказывает Татьяна Шафран.

Агрессия – это природное качество, позволяет мужчине реализовывать свои инстинкты, в том числе и секс. Однако, ее необходимо направлять в нужное русло. Подавление агрессии может привести к депрессии.

– Кстати, в этом есть вина женщин. Сначала женщины с детства подавляют агрессию в мужчинах, а потом удивляются почему они латентные гомосексуалисты, инфантильные и не доставляют необходимого удовольствия, – отмечает Татьяна Шафран.

Агрессию нужно развивать и направлять на созидание, а не на разрушение и, тем более не подавлять ее.

– Мужчина без агрессии в разумных размерах – это кастрированный кот. Ответственность за это лежит на женщинах. 50% на маме, а 50% на тех женщинах, с которыми мужчина общается, – рассказывает сексолог.

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Мужчина должен правильно расслабляться. Поход в спортзал поможет привести ваше тело в порядок, но никаким образом не скажется на эмоциональном фоне.

Кроме того, женщины не запрещайте своим мужчинам ходить в баню или на массаж. Это отличный способ расслабиться.

Лишний вес и пивной животик, тоже не помогут мужчине долго удивлять женщину в постели.

Стоит отказаться от вредной пищи и фастфуда. Лучше скушайте стейк, а вместо пива выпейте бокал хорошего вина. В мясе есть холестерин, а он является основой для выработки тестостерона.

– При пивной диете образуется живот, как следствие начинает вырабатываться женский гормон – эстроген, – отмечает эксперт.

Однако, если мужчина просто любит плотно поесть и у него вместо стального пресса небольшой живот, то это точно не будет угрожать потенции.

Конечно, существуют факторы, на которые тяжело повлиять: генетика или проблемы со здоровьем, но хотя бы улучшить ситуацию нужно пытаться.

Кроме того, если даже единожды что-то не получилось в постели не стоить ставить крест и впадать в депрессию. Обратитесь к специалисту, ведь скорее всего решение проблемы можно найти.

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Фото: dreamstime, unsplash.

Евгения Шапоренко