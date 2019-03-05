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Ученые развеяли популярный миф об опасности вакцин

Ученые пришли к выводу, что вакцинация не способна привести к развитию аутизма у детей.

Вакцина

Ученые пришли к выводу, что теория связи вакцинации и возникновении аутизма у детей не является действительной, сообщает The Guardian.

Речь идет о вакцинах против кори, эпидемического паротита и краснухи.

Впервые теорию о связи этих вакцин с возникновением аутизма выдвинул гастроэнтеролог Эндрю Уэйкфилд в 1998 году.

Однако она была раскритикована из-за того, что первые симптомы аутизма проявляются приблизительно в то же время, когда и назначена соответствующая вакцинация. А самого Уэйкфилда лишили возможности заниматься медициной.

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Однако ученые решили провести исследование, чтобы окончательно развеять миф.

Медики изучили данные детей с братьями и сестрами, которые больны аутизмом, а также группы риска этого заболевания.

Кроме того, они узнали больше ли детей больных аутизмом, которым вводили другие вакцины перед вакцинацией против кори, эпидемического паротита и краснухи.

В результате исследований ни одно из утверждений о вакцинации и аутизме не подтвердилось.

К слову, ученые создали вакцину, которая помогает бросить курить.

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