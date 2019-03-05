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Ученым во второй раз удалось побороть ВИЧ

В крови жителя Лондона, который 15 лет жил с ВИЧ, после пересадки костного мозга от донора с врожденным иммунитетом не выявили смертельный вирус.

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Британец стал вторым человеком в мире, в крови которого не обнаружили ВИЧ после лечения, сообщает The Guardian.

У мужчины в 2016 году обнаружили рак, и ему сделали пересадку стволовых клеток.

Он уже более 18 месяцев не принимает антиретровирусные препараты.

Но медики не дают гарантии, что болезнь не вернется, поскольку это только второй случай, когда удалось побороть вирус СПИДа.

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Первый случай был зафиксирован в 2007 году, когда так называемому берлинскому пациенту Тимоти Рэй Брауну тоже сделали пересадку стволовых клеток в качестве противораковой терапии.

К слову, ранее Факты ICTV писали о знаменитостях, которые не побоялись публично признаться в борьбе с ВИЧ.

Фото: Рixabay.com

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