В Украине сезон заболеваний. На прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболели более 178 тыс. человек, а с начала эпидемического сезона умерло 45 больных.

Министерство здравоохранения обнародовало статистику заболеваемости гриппом и ОРВИ в период с 25.02 по 03.03. Больше всего людей заболело в Черновецкой и Хмельницкой областях по 8,7% и 0,8% соответственно.

На 100 тыс. населения приходится 464 больных, а это на 10,6% меньше показателя эпидемического порога в Украине, поэтому в Минздраве успокаивают, что эпидемии нет.

Среди больных 65,9% – несовершеннолетние дети. С октября прошлого года уже переболело 10,3% всех украинцев.

– С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 161 458 человек, в том числе на прошлой неделе – 79, – сообщают в Минздраве.

На прошлой неделе в Киеве наблюдался незначительный рост количества больных гриппом и ОРВИ, в основном это дети. Симптомы гриппа возникают довольно неожиданно и длятся от нескольких дней до нескольких недель, поэтому важно вовремя начать лечение.

Напомним, врачи призывают отказаться от лечения гриппа антибиотиками, поскольку они часто оказываются неэффективными.