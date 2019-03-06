Известно, что курение связано с развитием заболеваний – от сердечно-сосудистых до онкологии. И многие считают, что причина – в никотине. Но это распространенный миф. Какое влияние оказывает никотин на организм и почему используется в медицине, разбираемся ниже.

Области применения

Мы ассоциируем никотин с курением и зависимостью, но он содержится не только в сигаретах. В ходе исследований учеными доказаны полезные свойства никотина.

Факты о никотине

Эндогенный никотин есть в организме человека ­– он производится печенью и необходим для обмена веществ. В небольших количествах никотин содержится в продуктах питания (томатах, картофеле, зеленом перце, баклажанах, чайном листе). Никотин используется в качестве инсектицида для борьбы с насекомыми в выращивании плодов. Никотин обладает противовоспалительными свойствами: может быть использован для заживления ран и лечения сосудистых нарушений у больных с сахарным диабетом. Согласно данным Международного агентства по исследованию рака, никотин не приводит к развитию болезней сердца или онкологических заболеваний, поскольку не относится к канцерогенным веществам. Никотин ускоряет мышление и повышает работоспособность, улучшает способности к принятию решений у пожилых людей. Это актуально и для ряда неврологических расстройств: синдрома дефицита внимания, болезни Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении. Среди курильщиков в 1,5 раза меньше людей, которые страдают от ожирения или избыточного веса. Поэтому никотин может быть использован для снижения аппетита. Недавние исследования университета Дьюка показали, что никотин увеличивает концентрацию допамина и серотонина в крови. Это помогает в лечении стресса и депрессивных расстройств. Болезни, связанные с курением, вызываются компонентами табачного дыма, не никотином. Никотин приводит к развитию зависимости. Однако, он же может использоваться при ее лечении. Распространенным методом является потребление альтернативных продуктов с содержанием никотина для отказа от курения.

Природа зависимости

Наибольший вред здоровью курильщика наносит не никотин, а продукты горения табака – смолы, тяжелые металлы и 7000 вредных химических веществ. Они высвобождаются при сгорании сигареты и влияют не только на курильщика, но и окружающих, провоцируя пассивное курение. Болезни, связанные с курением, – хроническое заболевание легких, сердечно-сосудистые заболевания, эмфизема и т.д. – вызваны именно табачным дымом.

Попадая в организм, никотин быстро распространяется в крови и преодолевает барьер между кровеносной и центральной нервной системой. Во время курения организм привыкает получать никотин из вне, и постепенно перестает вырабатывать его самостоятельно – этот процесс является основой никотиновой зависимости.

Поэтому специалисты не рекомендуют резко бросать – это может вызвать стресс для организма. Отказ от никотиновой зависимости может длиться до года и должен быть постепенным. Желательно, под контролем врачей. Так происходит в развитых странах, где существует понимание, что самостоятельно бросить курить может небольшой процент.

Помимо привыкания, существуют и другие негативные последствия, поэтому никотин нельзя назвать полностью безвредным. Применение чистого никотина возможно только кратковременными курсами.

Никотин как способ отказа от курения

Многие люди продолжают курить по причине стойкой никотиновой зависимости. Поэтому отказ от курения должен сопровождаться постепенным сокращением дозы никотина. Для этого используются альтернативные продукты – они содержат меньшее количество вредных веществ, нежели сигареты, и позволяют отказаться от привычки без стресса для организма.

Альтернативные продукты делятся на электронные системы доставки никотина (электронные сигареты и системы нагрева табака), пластыри, жвачки. Они не содержат смол, дыма и тяжелых металлов – это сокращает риски развития заболеваний, провоцируемых курением.

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В развитых странах применение альтернативных продуктов является частью стратегии по борьбе с курением. Такая политика, получившая название harm reduction, уже дала впечатляющие результаты. К примеру, количество курильщиков в Великобритании сократилось до 15,5% (исторический минимум), а Швеция достигла самого низкого уровня курения среди стран ЕС. Лицензирование альтернативных продуктов позволило врачам рекомендовать их в качестве средства отказа от курения в тех случаях, когда медикаментозная терапия не работает, обеспечило доступ курильщиков к этим продуктам и информации о них, опровергнув негативные стереотипы.

В Украине курит 23% населения и темпы сокращения эпидемии – одни из самых низких в Европе. Для решения проблемы необходим пересмотр регулирования на законодательном уровне. Это позволит установить контроль над качеством таких продуктов и даст курильщикам шанс на сокращение рисков для здоровья, если попытки самостоятельно бросить оказались неудачными.

К слову, ученые утверждают, что активные занятия спортомпомогут пережить сложный период после отказа от курения.