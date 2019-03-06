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Революция в борьбе с ВИЧ! Уже три человека излечились от смертельной болезни

В мире уже три человека вылечились от ВИЧ, еще несколько продолжают лечение.

Революция в борьбе с ВИЧ! Уже три человека излечились от смертельной болезни

Первые случаи, когда люди излечились от ВИЧ, были зафиксированы в Великобритании и Германии.

Об этом сообщает NewScientist.

Пациенты лечились от рака и у первого из них была лейкемии. Он проходил лучевую терапию, принимая антибиотики. Когда все его клетки иммунитета были уничтожены, их заменили донорскими. Донором стал человек, чьи клетки были устойчивыми к ВИЧ благодаря редкой мутации в гене под названием CCR5. Это произошло в 2007 году и до сих пор ВИЧ к пациенту не возвращался.

Пациент из Лондона также был болен раком. Ему пересадили донорский костный мозг с той же мутацией CCR5. С  тех пор (прошло 18 месяцев) ВИЧ к нему не возвращался.

О третьем случае удачного лечения ВИЧ вместе с раком объявили на конференции в Сиэтле. Этим пациентом стал человек из Дюссельдорфа.

Другие пациенты еще продолжают лечение.

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К слову, ранее мы писали, как заниматься сексом и не заболеть СПИДом.

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