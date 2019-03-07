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Спорт, видеоигры и алкоголь: как предотвратить старческое слабоумие

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как бороться со старческим слабоумием.

Спорт, видеоигры и алкоголь: как предотвратить старческое слабоумие

В 10-25% людей старше 70 лет, происходят нарушения памяти и логического мышления, изменение личности вследствие болезни или повреждения мозга, заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Возрастные изменения в мозге называют деменцией. К ней имеют склонность курильщики, люди с лишним и недостаточным весом, физически и социально не активные. Кроме того, дополнительными факторами возникновения деменции может стать диабет, генетическая предрасположенность, высокий уровень холестерина, инсульт.

– Волшебной таблетки для предотвращения или лечения деменции тоже не существует – ни одно лекарство пока не имеют доказанной эффективности, а препараты эстрогена даже могут ухудшать память, – отметила Супрун.

Как предотвратить старческое слабоумие

  • Минимум два раза в неделю по 40 минут заниматься физическими упражнениями. Во время движения улучшается кровообращение выделяется фактор роста нервов BDNF. Он не дает погибать нейронам гипокапму – они отвечают за некоторые виды памяти.
  • Также помогают игра на музыкальных, пение и просто прослушивания любимых композиций. Музыка, как и спорт, активируют многочисленные участки мозга, отвечающие за движение, память и речь.
  • Разгадывайте судоку и играйте в видеоигры – они могут замедлять развитие деменции. Однако кроссворды не помогут.
  • Стоит бросить курить. Курение на 18-30% увеличивает вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера.
  • Нужно уменьшить потребление животных жиров и красного мяса, и увеличьте долю овощей, корнеплодов, чечевицы и рыбы в рационе. Это поможет держать баланс холестерина в норме.
  • Не забывайте заботиться о здоровье сосудов: контроль давления, уменьшение потребления соли и поддержание здорового веса.
  • Лечите зубы и не допускайте болезней десен. Исследования показали, что бактерии Porphyromonas gingivalis играют роль в развитии болезни Альцгеймера.
  • Вовремя выявить и преодолейте депрессию.

– Некоторые исследования показали, что люди, которые умеренно и мало потребляли алкоголь, у них реже развивается деменция. Это только результаты исследований, а не установка, ведь мы знаем, что безопасной дозы алкоголя не существует, – добавила Ульяна Супрун.

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Фото: Dreamstime

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