PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

В Украине антибиотики будут продавать только по рецепту

Правительством был утвержден Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, один из пунктов которого предусматривает продажу антибиотиков только по рецепту.

Ліки

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила в Facebook, что правительством был утвержден Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, благодаря которому в Украине антибиотики будут продавать только по рецепту.

Эти изменения должны ввести до конца 2020 года.

Также новым планом предусмотрено ограничение применения антибиотиков в сельском хозяйстве.

Медики получат инструкции, чтобы предотвратить нецелесообразное использование антибиотиков при заболеваниях. Кроме того, в Украине начнут мониторинг резистентности ВИЧ-инфекции/СПИД.

Читайте: Спорт, видеоигры и алкоголь: как предотвратить старческое слабоумие

По словам Супрун, ограничение на использование антибиотиков в Украине необходимо, поскольку граждане принимают их без необходимости. А это, в свою очередь, приводит к тому, что вирусы адаптируются к препаратам.

К слову, уже трем людям в мире удалось вылечиться от ВИЧ.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Супрун объяснила, почему не празднует 8 Марта
Спорт, видеоигры и алкоголь: как предотвратить старческое слабоумие
Украинцы получат электронные медицинские карты
Правда о никотине: влияние на организм и роль в медицине
Стресс, женщины и гомосексуализм: что убивает потенцию мужчин и как бороться
Как защититься от одного из самых опасных видов рака – 5 способов
Причины глухоты и как проверить слух
Риск глухоты: тревожные звоночки и как избежать потери слуха
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка