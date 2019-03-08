Правительством был утвержден Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, один из пунктов которого предусматривает продажу антибиотиков только по рецепту.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила в Facebook, что правительством был утвержден Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, благодаря которому в Украине антибиотики будут продавать только по рецепту.

Эти изменения должны ввести до конца 2020 года.

Также новым планом предусмотрено ограничение применения антибиотиков в сельском хозяйстве.

Медики получат инструкции, чтобы предотвратить нецелесообразное использование антибиотиков при заболеваниях. Кроме того, в Украине начнут мониторинг резистентности ВИЧ-инфекции/СПИД.

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По словам Супрун, ограничение на использование антибиотиков в Украине необходимо, поскольку граждане принимают их без необходимости. А это, в свою очередь, приводит к тому, что вирусы адаптируются к препаратам.

К слову, уже трем людям в мире удалось вылечиться от ВИЧ.