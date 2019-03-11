Исследователи анализировали связь питания со смертностью из-за сердечно-сосудистых болезней.

В рейтинге исследования Украина заняла первое место в Европе по уровню смертности от этих заболеваний.

– Украинцы потребляют много хлеба, сладостей, соли, жарят на подсолнечном масле и употребляют много алкоголя. Зато потребляют мало фруктов, цельнозерновых злаков, бобовых, орехов и рыбы, – отмечает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Много белого хлеба в рационе провоцирует накопление соли. В хлебе нет клетчатки и витаминов группы В, которые нужны для нормальной работы кишечника, для образования противоопухолевых жирных кислот и для нормализации уровня глюкозы в крови.

Отдавайте предпочтение цельнозерновой муке, хлебу из цельного зерна, цельным крупам с высоким содержанием клетчатки. Клетчатка также содержится в фруктах, овощах, орехах, семенах, сое и бобовых.

Все сладости содержат сахар, который снижает чувствительность тканей к инсулину, оседает на капиллярах и делает их слабыми. Транс-жиры в сладостях вызывают воспаление и повышающие вероятность возникновения атеросклероза.

– Средняя суточная норма добавленных сахаров должна быть не более 32-50 граммов. Это 5 чайных ложек. Но лучше уменьшить его потребление – не добавлять к чаю или кофе, а если добавляете сахар – не ешьте дополнительно сладости, – рекомендует Супрун.

Украинцы употребляют мало фруктов, поэтому организм не получает клетчатку. Данные Госкомстата свидетельствуют, что наши граждане потребляют всего 123 грамма фруктов в день, когда норма не менее 300 г и лучше, чтобы они были свежие или замороженные.

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Уменьшите приготовления пищи на масле, так жареная пища сдвигает баланс ненасыщенных жирных кислот, способствует развитию атеросклероза и сопутствующего воспаления. Полезнее для сердца и веса – не жарить, а тушить, запекать, отваривать пищу.

Лучше заменить подсолнечное масло на оливковое или использовать сливочное масло или смалец.

Колбаса – это соль, канцерогены и лишние насыщенные жиры. Полезным является белок в мясе птицы и рыбы, а также в молочных продуктах и бобовых (чечевица, нут, фасоль). Употребление колбасы стоит ограничить – не чаще 3 раз в неделю и не более 50 граммов в день.

Чрезмерное потребление крепкого алкоголя поднимает уровень триглицеридов в крови. Это означает, что в крови появляются жиры, которые способствуют развитию атеросклероза. Также алкоголь увеличивает риск высокого давления, аритмии, сердечной недостаточности, внезапной остановки сердца и лишнего веса.

Предотвратить это можно только одним способом – свести к минимуму или полностью отказаться от алкоголя. Ведь безопасной дозы алкоголя не существует.

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