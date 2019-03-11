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Ученые нашли новый метод лечения диабета

Ученые нашли новый метод лечения такого аутоиммунного заболевания как диабет первого типа.

Вчений

Американском ученым удалось создать новый имунотоксин, который должен помочь в лечении таких аутоиммунных заболеваний как диабет первого типа и рассеянный склероз.

Новый метод уникален тем, что во время лечения указанных заболеваний не блокируется активация Т-лимфоцитов. То есть, не подавляется иммунитет.

Исследователи провели эксперименты на мышах, чтобы выяснить эффективность имунотоксина. Выяснилось, что развитие диабета замедляется на 10 недель, а симптомы рассеянного склероза значительно ослабевают.

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Если эффективность нового метода лечения докажут на людях, то в мире появится лекарство против рассеянного склероза, который является неизлечимой болезнью.

К слову, в мире уже трем людям удалось вылечиться от ВИЧ.

Источник: Nature

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