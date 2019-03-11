Сегодня стартовал Великий пост перед Пасхой у православных христиан. Многие думают, что если поститься, то можно похудеть. Однако неправильный рацион может привести к лишним килограммам.

В обществе бытует стереотип, что во время Великого поста можно похудеть. Однако, неправильный рацион наоборот приведет до набора веса.

Перед тем, как сложить свой рацион на период поста учтите ряд индивидуальных особенностей: скорость метаболизма, количество мышечной и жировой ткани, воды, уровень физических нагрузок.

Не злоупотребляйте продуктами, которые содержат углеводы, а также сладкими фруктами, бананами и орехами.

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Для нормального самочувствия человеку нужно употреблять сложные углеводы и белковые продукты.

Сложные углеводы можно найти в овощах, крупах и хлебе, а белок – в горохе, соевых продуктах, грибах.

Стоит помнить, что пост противопоказан людям с острыми хроническими заболеваниями, беременным, кормящим мамам и детям до 7 лет.

Ранее Факты ICTV создали календарь питания в Великий пост 2019 на каждый день.