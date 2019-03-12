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Отравление в детсаду Тернополя – в больнице пятеро малышей

В одном из детсадов Тернополя из-за вспышки острой кишечной инфекции пятеро воспитанников одной группы дошкольного учреждения оказались в больнице.

Лікарня

Эксперты Тернопольского областного лабораторного центра Минздрава проводят эпидрасследование.

Они должны установить источник, а также причины и обстоятельства, способствовавшие возникновению инфекционного заболевания.

Для установления патогенных возбудителей бактериологического и вирусологического происхождения проводятся микробиологические исследования.

Напомним, в Хмельницкой области недавно отравились восемь детей из одной группы детского сада.

Источник: ДУ Тернопільський ОЛЦ МОЗ України

Фото: Dreamstime

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