В украинском бюро ВОЗ заявили, что более или менее безопасная доза алкоголя это 10 г чистого спирта.

Специалист по неинфекционным заболеваниям Бюро ВОЗ в Украине Анастасия Думчева заявила, что безопасной дозы алкоголя не существует, но есть более или менее безопасная.

В Украине стандартной дозой считается 10 г. чистого спирта.

– В пересчете на алкоголь – это 25 миллилитров водки или 100 миллилитров вина, или небольшой бокал пива – 330 миллилитров. Женщинам не стоит за один раз потреблять больше, чем 2 стандартные дозы, а мужчинам не более 3 стандартных доз, – отметила Думчева.

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Она добавила, что стандартная доза перерабатывается организмом в среднем в течение часа.

Ранее Факты ICTV писали, что небольшое количество алкоголя повышает сексуального влечение, может усилить оргазм и даже оказать помощь при преждевременной эякуляции.